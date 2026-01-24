運動雲

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

▲台灣史上第一人，詹詠然澳網泛淚正式退役。（圖／詹詠然提供）

▲台灣史上第一人，詹詠然澳網泛淚正式退役。（圖／詹詠然提供）

記者杜奕君／綜合報導

「如果人生有劇本，我想，澳網便是我網球生涯30年的伏筆。」在墨爾本的陽光下，台灣網球名將詹詠然（Latisha Chan）正式宣布掛拍。不同於一般選手的記者會，她成為史上首位受獲邀在四大滿貫賽舉辦退休儀式的台灣球員。對詹詠然來說，這裡不只是競技場，更是一個充滿「人情」與「奇蹟」的起點與終點。

24日詹詠然現身澳網現場，這次不再是迎戰賽場，等著她的是澳網首次為台灣球員舉辦的退役儀式，澳網執行長Craig Tiley也親臨主持退休儀式，意義非凡。WTA更正式邀請兩位賽事總監到場，並致贈一系列詹詠然的賽場精華。這三位網壇巨頭對詹詠然的紀錄如數家珍，甚至不需看稿就能細數當年相識的過程與她的生涯成就。

「這讓我覺得非常珍貴，他們真的是看著我長大。」 詹詠然感性地表示，當時大家都有點紅了眼眶，整個儀式充滿了激動與祝福。看著現場前來祝賀的選手與工作人員，詹詠然坦言，離開職業網壇最不捨的就是每天照顧我們的防護員、被選手一直煩的裁判長。

▲台灣史上第一人，詹詠然澳網泛淚正式退役。（圖／詹詠然提供）

當然，現場也有許多選手，詹詠然笑著說，「當我還在打球時，每次上場我們都想跟對方拚個你死我活，但現在我要退役了。其實，這些女孩們是最讓我捨不得，因為我們分享了彼此的青春，共同長大，也都一起追逐著夢想。」雖然場上只能有一個贏家，但正是這份競爭，讓彼此變得更堅強，讓這項運動更好，也讓彼此成為更好的人。

「現在回頭看彷彿2004年與2007年都是澳網，為我開啟了一條新的道路」，詹詠然感慨，雖然路必須自己走、也不知道這條路會帶她到何方，但澳網總是在第一步帶領著自己。

「雖然這一次回來澳網是迎接我的退休，但這並不是結束」，詹詠然也在去年以研究澳網在疫情的應變作為論文研究，取得博士學位，相信退休只是另一段的啟程的起點，感謝所有人的祝福，讓她能在充滿愛、平靜與踏實的心境下揮別賽場，轉身前往下一站，是職業網球生涯最圓滿的結尾。

瀕臨破產的最後一搏 澳網獎盃接住了一家人的命運

時間倒回1999年，921大地震震垮了詹詠然在台中的家，也震碎了原本安穩的生活。住在組合屋的那些日子，10歲的她對父母立下軍令狀：「給我三年，如果打不出成績，我就放棄。」父母為了成全女兒想跟偶像辛吉絲（Martina Hingis）打球的夢想，賭上了僅存的積蓄。

「當時我並不知道，家裡的存款已經見底了。」詹詠然回憶道。2004年，14歲的她站上澳洲網球公開賽的青少年舞台，那是她人生最關鍵的一役。最終，她拿下了那座青少女雙打冠軍。這座獎盃不僅是榮耀，更是一場及時雨，讓她獲得了生涯第一個贊助商，將瀕臨破產邊緣的詹家拉了回來。

「如果沒有當年的澳網冠軍，詹詠然這個名字可能早就消失在網壇了。」那座獎盃裡，藏著父母孤注一擲的愛，也藏著澳洲這塊土地給予她的第一次溫柔接納。

奇蹟與學術的交會點 澳網執行長暖心送別

澳網除了是職業生涯的「救命地」，也是詹詠然證明自我的「發跡地」。2007年，她與莊佳容以外卡身份，一路過關斬將闖進女雙決賽，那年「寶島黃金女雙」的奇蹟，讓世界看見了台灣，也讓她相信自己能在世界舞台立足。

然而，這份緣分延續到了球場之外。在職業生涯後期，詹詠然選擇攻讀體育博士學位，而她的研究個案正是「澳洲網球公開賽」。去年美網期間，當澳網執行長泰利（Craig Tiley）得知她順利取得博士學位，並知悉她萌生退意時，這位網壇巨頭展現了超越商業競技的溫暖情誼——他主動邀請詹詠然回到澳網，為她舉辦一場專屬的退休儀式。

「原來，在我人生的每一個轉折點，澳網都在。」從青少年的救命稻草，到博士論文的研究對象，再到最後的華麗轉身，這份跨越20年的情誼，讓詹詠然的退休不只是結束，更像是一種回家的擁抱。

傳遞溫暖的火炬 比冠軍更重要的事

走過30年，詹詠然深知「人情」的可貴。曾被醫生診斷患有「姿勢性心搏過速症（POTS）」而差點中斷生涯，她深知無助的滋味，醫生建議，如果打雙打也許還可以繼續，沒有將挫折當作句點，而是開啟了全新的路「既然我只能雙打，那我就要當上世界第一，人生沒辦法控制會發生什麼事情，那就緊抓當下」。

如今卸下戰袍，詹詠然笑說終於能好好過「正常人」的生活，喝杯咖啡，不用再追著賽程表跑。引用她那位非裔體能教練曾告訴她的話：「永不放棄的意義，不在於你最後拿了什麼冠軍，而在於這一路上，你溫暖了多少人。」

帶著澳網給予的祝福，與台灣球迷的記憶，詹詠然轉身告別。她留下的不只是獎盃，還有那個從廢墟中站起，用球拍書寫愛與感激的溫暖故事。

▲台灣史上第一人，詹詠然澳網泛淚正式退役。（圖／詹詠然提供）
 

