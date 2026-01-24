「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊24日遠征交手密爾瓦基公鹿，金塊多名主力缺陣，甚至連唯一的先發級戰將戈登（Aaron Gordon）都在上半場打完就因傷不克再戰。但金塊靠著一票替補及副將，一度領先地主公鹿多達23分，也讓公鹿王牌球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）明顯心態不悅，但公鹿最後關頭一度追到1分差，但金塊仍穩住勝果，以102比100奪勝。

金塊今日包括球隊一哥「小丑」約基奇（Nikola Jokic）、主控莫瑞（Jamal Murray）以及華特森（Peyton Watson）、布朗（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）以及瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）全數因傷缺陣。

不過金塊仍靠著僅剩的主力前鋒戈登上半場砍下13分帶動下，半場取得48比42領先。不過戈登也在上半場尾聲遭遇腿傷，隨後不克再戰。

但下半場開打後，金塊一票替補陣容反而打出氣勢，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）外線接連開火，一度幫助金塊拉開多達23分領先優勢，也讓公鹿節節敗退，王牌球星安戴托昆波更是表情明顯不悅，與教練、隊友關係降至冰點。

不過公鹿在末節尾聲回神，一波20比4猛攻，終場前29.3秒公鹿追到97比99，不過金塊小哈達威在終場前10.9秒關鍵兩罰俱中，但公鹿主控羅林斯（Ryan Rollins）又是三分冷箭破網，再度追到1分差，所幸金塊皮凱特（Jalen Pickett）兩罰一中，公鹿在沒有暫停之下最後一擊失利，金塊以兩分之差險勝。

金塊此戰共6人得分達雙位數，攻勢相當平均，史都華（Julian Strawther）拿下全隊最高20分，小哈達威也有17分進帳。

苦吞2連敗的公鹿方面，安戴托昆波拿下22分、13籃板、7助攻，羅林斯21分、4籃板、3抄截，透納（Myles Turner）17分、7籃板、2助攻、6阻攻。但球隊目前18勝26敗，排名已經滑落至東區第11名，且字母哥此戰尾聲右腿出現傷勢無法上場，也將影響球隊後續戰力。

▲公鹿主場再輸，「字母哥」與球隊關係又成焦點。（圖／達志影像／美聯社）