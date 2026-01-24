運動雲

山本由伸談養成之道　回顧成長期笑稱「自己也該多睡一點」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸24日於東京都內「NIKE HARAJUKU」出席特別座談會，面對現場聚集的年輕球迷，山本親自分享提升球速與成長過程中的關鍵因素；他強調相較於過度訓練，飲食與睡眠才是成長期最重要的基礎，甚至笑說：「現在回頭看，我自己也應該要多睡一點。」

座談會中，有孩子提問「開始打棒球的契機」，話題隨後延伸至「如何提升球速」；山本由伸直言，這並不是一個簡單的問題，但他更希望年輕選手能從生活習慣做起。

「這其實是個滿困難的話題，不過如果是大家（國中生）這個年紀，比起拼命做大量訓練，我反而覺得像是好好吃飯這些事情特別重要；我覺得學生時代在這種私生活方面真的會拉開很大的差距，像是睡眠時間也是一樣。」

「當然之後會慢慢升上高中、成為大人，逐步提高水準，但在現在這個階段，特別是飲食和睡眠；你們現在一定會覺得我在說謊吧（笑），不過現在回頭想想，我自己也真的應該要多睡一點。」

隨後山本也以中日龍投手高橋宏斗為例，進一步說明睡眠對成長的重要性。

「我現在和中日隊的高橋宏斗一起練習，他好像在國中之前其實也沒有那麼高，不過他高中時剛好碰上新冠疫情，好像變成每兩天就有一天不用上學，結果他就睡得非常多，聽說身高真的暴增；因為是宏斗，所以這到底是真的，還是有點誇大，我也不太確定（笑）。

「不過這不是很有可能發生的事情嗎？所以我覺得睡眠時間真的很重要，我現在也非常重視，不過在你們這種成長期的時候，應該是特別重要的吧。」

山本由伸在日職歐力士猛牛時期，締造連續3年獲得洋聯MVP與澤村賞的輝煌紀錄，之後以12年總額3億2500萬美元的大型合約，於2024年加盟道奇。

在2025世界大賽中，山本於道奇4勝中包辦3勝，榮獲世界大賽MVP，尤其在延長11局的第7戰中，於第9局途中接手登板，在前一戰才投96球、以「中0日」再登板的情況下完成關門任務，率隊完成二連霸。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球山本由伸

