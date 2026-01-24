不願被太空人偷暗號醜聞定義　貝爾川：那是故事一部分但不是我全部

▲太空人時期的Beltran。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026美國棒球名人堂新成員貝爾川（Carlos Beltrán）近日以名人堂球星身分談及2017年休士頓太空人偷暗號醜聞，他坦言自己確實是事件的一部分，但強調那段過往「不會定義我是怎樣的人」。

貝爾川是2017年太空人偷暗號事件中，唯一在大聯盟官方調查報告中被直接點名的球員；該起事件因太空人在世界大賽奪冠期間，非法使用電子設備竊取對手暗號而震撼整個棒球界。對此貝爾川近日受訪時正面回應。

「老實說，我知道那是我人生故事的一部分，」貝爾川表示，「毫無疑問，身為一支球隊，我們所有人一起把自己放進了那樣的位置，回頭去看，理解我們當時做了什麼、處在什麼樣的環境，以及我們如何能以團隊方式做到那些事，很多時候你會不斷回想那個當下。」

他也進一步坦承，當時球隊確實跨越了一條界線；「有很多時候你會想到：我們確實把事情帶到另一個層次，意思是說，在尋找擊敗對手的方法上，」貝爾川說。

不過，貝爾川也指出，這樣的心態在競技運動中並非個案；「以一個團體、一個組織的角度來看，我們也認為，只要能找到方法佔對手便宜，每一支球隊在棒球場上為了贏球，多少都會不惜一切代價，」他說，「當人們聽到貝爾川這個名字，那件事一定會被連結在我身上，但同時，那並不能真正定義我是怎樣的一個人。」

貝爾川去年名人堂票選僅差19票落選，今年是他第4度進入票選名單，最終在美國棒球作家協會（BBWAA）425張選票中獲得358票，得票率84.2%，高出入選門檻75%（319票）多達39票，正式入選2026年名人堂。

現年47歲的貝爾川是史上僅第5位生涯累積至少400支全壘打、300次盜壘的球員，同時也是第5位出生於波多黎各並入選名人堂的球星；他直言人生不可能完美，「完美不屬於任何人的人生，」貝爾川說。

貝爾川職業生涯長達20年，9度入選明星賽、3度榮獲金手套獎，曾效力於皇家、大都會、巨人、紅雀、洋基、遊騎兵與太空人，生涯打擊率0.279，累積2725支安打、435轟、1582分打點與312次盜壘。

他也是史上僅4位達成「2700安、400轟、1500分打點、300盜」成就的球員之一，與邦茲（Barry Bonds）、梅斯（Willie Mays）及羅德里奎茲（Alex Rodriguez）齊名。

貝爾川退役後也積極投入家鄉波多黎各的棒球發展，成立學校提供年輕球員運動與教育並重的培育機會，持續為棒球界付出。