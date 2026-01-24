運動雲

>

不願被太空人偷暗號醜聞定義　貝爾川：那是故事一部分但不是我全部

▲太空人時期的Beltran。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人時期的Beltran。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026美國棒球名人堂新成員貝爾川（Carlos Beltrán）近日以名人堂球星身分談及2017年休士頓太空人偷暗號醜聞，他坦言自己確實是事件的一部分，但強調那段過往「不會定義我是怎樣的人」。

貝爾川是2017年太空人偷暗號事件中，唯一在大聯盟官方調查報告中被直接點名的球員；該起事件因太空人在世界大賽奪冠期間，非法使用電子設備竊取對手暗號而震撼整個棒球界。對此貝爾川近日受訪時正面回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「老實說，我知道那是我人生故事的一部分，」貝爾川表示，「毫無疑問，身為一支球隊，我們所有人一起把自己放進了那樣的位置，回頭去看，理解我們當時做了什麼、處在什麼樣的環境，以及我們如何能以團隊方式做到那些事，很多時候你會不斷回想那個當下。」

他也進一步坦承，當時球隊確實跨越了一條界線；「有很多時候你會想到：我們確實把事情帶到另一個層次，意思是說，在尋找擊敗對手的方法上，」貝爾川說。

不過，貝爾川也指出，這樣的心態在競技運動中並非個案；「以一個團體、一個組織的角度來看，我們也認為，只要能找到方法佔對手便宜，每一支球隊在棒球場上為了贏球，多少都會不惜一切代價，」他說，「當人們聽到貝爾川這個名字，那件事一定會被連結在我身上，但同時，那並不能真正定義我是怎樣的一個人。」

貝爾川去年名人堂票選僅差19票落選，今年是他第4度進入票選名單，最終在美國棒球作家協會（BBWAA）425張選票中獲得358票，得票率84.2%，高出入選門檻75%（319票）多達39票，正式入選2026年名人堂。

現年47歲的貝爾川是史上僅第5位生涯累積至少400支全壘打、300次盜壘的球員，同時也是第5位出生於波多黎各並入選名人堂的球星；他直言人生不可能完美，「完美不屬於任何人的人生，」貝爾川說。

貝爾川職業生涯長達20年，9度入選明星賽、3度榮獲金手套獎，曾效力於皇家、大都會、巨人、紅雀、洋基、遊騎兵與太空人，生涯打擊率0.279，累積2725支安打、435轟、1582分打點與312次盜壘。

他也是史上僅4位達成「2700安、400轟、1500分打點、300盜」成就的球員之一，與邦茲（Barry Bonds）、梅斯（Willie Mays）及羅德里奎茲（Alex Rodriguez）齊名。

貝爾川退役後也積極投入家鄉波多黎各的棒球發展，成立學校提供年輕球員運動與教育並重的培育機會，持續為棒球界付出。

關鍵字： 休士頓太空人MLB偷暗號作弊世界大賽冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

林安可旅日、獅隊外野機會浮現　冬盟雙冠王田子杰力拚開季一軍

林安可旅日、獅隊外野機會浮現　冬盟雙冠王田子杰力拚開季一軍

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！

熱門新聞

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2史庫柏交易內幕曝光

3洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

最新新聞

1詹詠然泛淚哭了！　澳網舞台正式退役

291歲謝南強感動東園重溫威廉波特榮耀

3不敵地主新星　戚又仁印尼大師賽止步4強

4詹詠然退役　親妹詹皓晴發聲祝福

5SGA轟47分無用　雷霆無緣破勇士73勝紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366