不只是說再見！40歲瓦林卡澳網最終章　全場起立致敬瑞士傳奇

▲Stan Wawrinka。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

3屆大滿貫冠軍、2014年澳洲網球公開賽冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka），在台灣時間24日晚間迎來他在澳網的最後一戰；這位40歲的瑞士名將於男單第3輪，4盤不敵世界排名前十的佛里茲（Taylor Fritz），賽後也正式向墨爾本說再見。

比賽結束後，瓦林卡並未立即離場，而是留在John Cain Arena參加特別的告別儀式；他與澳網賽事總監泰利（Craig Tiley）在場上交談、舉杯致意，隨後全場觀眾起立鼓掌，為這位與墨爾本有著深厚情感連結的老將獻上最後一次致敬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場儀式象徵瓦林卡與澳網長達20年的深刻連結，但比賽內容本身也再次證明，他從來不是抱著「走過場」的心態登場；40歲的瓦林卡成為自1978年傳奇名將羅斯威爾（Ken Rosewall）以來，打進澳網第3輪最年長的男選手，他在比賽中奮力抗衡佛里茲，成功拿下第2盤，並多次轟出令人驚豔的致勝球。

賽後記者會上，瓦林卡談到自己的心態時直言：「我的心態就像我一直說的那樣，我並不是為了在各個比賽說再見而打這一年；這是我的最後一年，所以當我在某項賽事輸球時，當然那就會是我對這項賽事的告別，但我的心態仍然是一名競爭者，我始終想要逼自己更進一步。」

All rise for Stan Wawrinka



The 2014 champion waves goodbye to the @AustralianOpen for the final time #AO26 pic.twitter.com/ebApxcFmof — ATP Tour (@atptour) January 24, 2026

他也坦承，自己正在學習如何在競爭與享受之間取得平衡：「我正在嘗試在競爭者、想要贏球，以及同時享受與球迷、與現場氣氛共度的時刻之間找到平衡；而在這裡，我獲得的支持已經超出我原本的期待，每一場比賽都非常特別，我真的非常感激。」

事實上，瓦林卡在澳洲的這3週表現令人印象深刻。他先在聯合盃擊敗法國發球重砲林德克內希（Arthur Rinderknech），並在混合團體賽中，將科博利（Flavio Cobolli）、貝爾格斯（Zizou Bergs）以及胡卡奇（Hubert Hurkacz）等好手逼進決勝盤。

接著在生涯第20次澳網之旅中，他再接再厲，接連擊敗傑雷（Laslo Djere）與吉亞（Arthur Gea）成功晉級第3輪。

STAN WAWRINKA.



The last one handed backhand winner he ever hit at the Australian Open.



It’s enough to send chills down your spine.



One of the most beautiful shots in the history of tennis… it’s not up for debate.



pic.twitter.com/O2aubVBReW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2026

對於自己在澳洲烈日下展現的競技水準，瓦林卡並不感到意外：「驚訝？不會；因為我知道自己平時是怎麼訓練的，也知道我為了達到這個水準有多努力的逼自己。」

他也特別點名聯合盃對自己的幫助：「我認為聯合盃是一個完美的開始，因為它讓我有很多時間在場上與頂尖球員對抗；即使我只贏了一場比賽，我仍然有機會打了5場，累積了大量的上場時間。這正是我去年所缺少的。」

「對我來說，這兩週、三週，包含這裡和聯合盃都是非常棒的，水準很高；我可以看到自己仍然具有競爭力，在場上感覺很好，也能贏下一些重要的比賽，與頂尖球員對戰，這正是我所追求的。」

瓦林卡已確認將於本賽季結束後高掛球拍，但他強調，澳洲的好表現並不會改變自己的年度目標：「這不會改變我今年的目標，我的目標始終是挑戰自己的極限，並不是因為我這三週打得不錯，就代表我接下來幾個月會贏下很多比賽；但至少我知道自己的水準在哪裡，也知道自己還能做到什麼，而我對此感到滿意。」