不只是說再見！40歲瓦林卡澳網最終章　全場起立致敬瑞士傳奇

▲Stan Wawrinka。（圖／達志影像／美聯社）

▲Stan Wawrinka。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

3屆大滿貫冠軍、2014年澳洲網球公開賽冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka），在台灣時間24日晚間迎來他在澳網的最後一戰；這位40歲的瑞士名將於男單第3輪，4盤不敵世界排名前十的佛里茲（Taylor Fritz），賽後也正式向墨爾本說再見。

比賽結束後，瓦林卡並未立即離場，而是留在John Cain Arena參加特別的告別儀式；他與澳網賽事總監泰利（Craig Tiley）在場上交談、舉杯致意，隨後全場觀眾起立鼓掌，為這位與墨爾本有著深厚情感連結的老將獻上最後一次致敬。

▲Stan Wawrinka。（圖／達志影像／美聯社）

這場儀式象徵瓦林卡與澳網長達20年的深刻連結，但比賽內容本身也再次證明，他從來不是抱著「走過場」的心態登場；40歲的瓦林卡成為自1978年傳奇名將羅斯威爾（Ken Rosewall）以來，打進澳網第3輪最年長的男選手，他在比賽中奮力抗衡佛里茲，成功拿下第2盤，並多次轟出令人驚豔的致勝球。

賽後記者會上，瓦林卡談到自己的心態時直言：「我的心態就像我一直說的那樣，我並不是為了在各個比賽說再見而打這一年；這是我的最後一年，所以當我在某項賽事輸球時，當然那就會是我對這項賽事的告別，但我的心態仍然是一名競爭者，我始終想要逼自己更進一步。」

他也坦承，自己正在學習如何在競爭與享受之間取得平衡：「我正在嘗試在競爭者、想要贏球，以及同時享受與球迷、與現場氣氛共度的時刻之間找到平衡；而在這裡，我獲得的支持已經超出我原本的期待，每一場比賽都非常特別，我真的非常感激。」

事實上，瓦林卡在澳洲的這3週表現令人印象深刻。他先在聯合盃擊敗法國發球重砲林德克內希（Arthur Rinderknech），並在混合團體賽中，將科博利（Flavio Cobolli）、貝爾格斯（Zizou Bergs）以及胡卡奇（Hubert Hurkacz）等好手逼進決勝盤。

接著在生涯第20次澳網之旅中，他再接再厲，接連擊敗傑雷（Laslo Djere）與吉亞（Arthur Gea）成功晉級第3輪。

對於自己在澳洲烈日下展現的競技水準，瓦林卡並不感到意外：「驚訝？不會；因為我知道自己平時是怎麼訓練的，也知道我為了達到這個水準有多努力的逼自己。」

他也特別點名聯合盃對自己的幫助：「我認為聯合盃是一個完美的開始，因為它讓我有很多時間在場上與頂尖球員對抗；即使我只贏了一場比賽，我仍然有機會打了5場，累積了大量的上場時間。這正是我去年所缺少的。」

「對我來說，這兩週、三週，包含這裡和聯合盃都是非常棒的，水準很高；我可以看到自己仍然具有競爭力，在場上感覺很好，也能贏下一些重要的比賽，與頂尖球員對戰，這正是我所追求的。」

瓦林卡已確認將於本賽季結束後高掛球拍，但他強調，澳洲的好表現並不會改變自己的年度目標：「這不會改變我今年的目標，我的目標始終是挑戰自己的極限，並不是因為我這三週打得不錯，就代表我接下來幾個月會贏下很多比賽；但至少我知道自己的水準在哪裡，也知道自己還能做到什麼，而我對此感到滿意。」

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、男單

