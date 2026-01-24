不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

▲啦啦隊女神小珍奶。（圖／小珍奶提供）



啦啦隊女神小珍奶（王芯羽）今（24日）在翡麗詩莊園舉辦新歌發表暨生日會，現場親自演唱全新單曲〈有你真好〉，她形容這首歌「就像寫給粉絲的一封信」，不論處在人生低潮或順境，都想把感謝與陪伴唱進歌裡，「有他們在就是我的魔力和動力，所以特別選在今天親口演唱，當作禮物送給他們。」

小珍奶近年同時身兼啦啦隊、歌手、創作者與社群經營者，她坦言在自媒體發達的時代，「不論是哪一項才藝，都值得被發揮並被看見」，因此她選擇平均分配時間，把能執行的事情都做到最好，讓大家看見自己在歌唱、社群創作與應援舞蹈上的不同面向；她也提到，早在2022年擔任練習生期間就曾發行單曲、舉辦音樂會，歌唱一直是她很喜歡、也想持續發展的方向。

談到〈有你真好〉想傳達的核心訊息，小珍奶直言主題就是「陪伴」與「感謝」；她說，粉絲一路不離不棄，是她走過起伏的重要力量，也希望透過這首歌，把想說的話好好傳達出去。

至於外界關注她過去的爭議事件，小珍奶表示，身為公眾人物不可能讓所有人喜愛，「我們唯一能做的就是不斷努力，並做發自內心開心的事」，面對網路上的負面批評，只要不是人身攻擊都會虛心接受，因為好壞評論都可能成為成長的養分；她也提到自己會把經驗當作提醒，在感情相處上更要確認對方身分、避免受傷。

除了新歌計畫外，小珍奶也透露年底前目標是完成一張完整專輯，並希望在年底舉辦一場「純音樂」演唱會；至於是否有機會回到棒球場應援舞台，她表示尊重球隊任何安排。