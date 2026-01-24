陳鏞基構想引退賽劇本　與胡金龍「一日球員」站二游：請他練一下

運動雲

▲▼LLB總部今年特別製作少棒世界冠軍紀念球員卡給東園國小。2025LLB次青少棒冠軍臺中中山國中。日前宣布本季即將退休的陳鏞基也出席餐會給現場小選手鼓勵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲宣布本季即將退休的陳鏞基也出席餐會給現場小選手鼓勵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅資深球星陳鏞基日前宣布，2026年球季將是其職業生涯最後一年。談到引退後的規劃，他坦言雖然明年不會再以球員身分出現在場上，但並非離開棒球，「不會啦，只是會在不一樣的地方。」至於是否考慮轉任教練，陳鏞基表示目前簽教練約，仍希望專注完成最後一季的球員生涯。

即將迎來職涯最終章，陳鏞基也透露自己仍會持續進行守備訓練。他笑說，自己內野各守位都會練，「一、二、三壘、游擊都要練啦！」並回憶去年一度差點臨時回到游擊守備，「教練跟我說真的沒有人可以守游擊，那半局還好最後是再見安打，不然我真的會很害怕，因為好幾次沒有站在場上守備了。」

陳鏞基也坦言，「所以今年春訓我會稍微接一下，賽前練習如果沒有先發，我也會去接一下。」他強調，職涯最後一年仍希望能兼顧守備，「我覺得還是以可以守備為優先，不要只是打DH。」至於守備能力，他幽默表示：「兩步我還可以撲，超過兩步我就不能撲了。」

談到心中描繪的引退賽藍圖，陳鏞基拋出一個讓球迷相當期待的構想。他提議邀請昔日國家隊「二、游搭檔」胡金龍，以「一日球員登錄」方式同場出賽，重現經典二游畫面，為球迷留下難忘回憶。陳鏞基笑說：「可以喔！一日球員。」但也不忘打趣補充，「他打可以，我是怕他守備，我會跟他說你要練一下。」

不過陳鏞基也強調，是否能實現仍得視戰績而定，「如果戰績很接近就不要開玩笑了，如果分差拉開了……」他希望引退賽能在亞太棒球場舉行，但也坦言尚未看到完整賽程，仍需配合球團安排。

至於引退賽形式，陳鏞基也笑稱可能會是「全台巡迴」，「花蓮一場、大巨蛋也一場，宜蘭要不要也一場？」他更回憶起自己曾在羅東出賽的往事，「就是那年（2016）跟兄弟打，那次停電。」一句話勾起老球迷滿滿回憶。

