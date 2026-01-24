SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆24日在主場迎戰印第安那溜馬，重演上季年度總冠軍賽對決，雖然當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在上季冠軍賽遭遇腿傷，本季至今無法上陣，但溜馬今日卻是成功復仇，最終以117比114爆冷擊敗雷霆。雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然單場狂轟47分，但雷霆輸球後，確定無法打破金州勇士創下單季「73勝」歷史紀錄。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂轟47分球隊仍吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆今日在主場與溜馬交鋒，開賽溜馬多點開花，首節就取得39比28的大幅領先。不過雷霆在當家球星吉爾吉斯-亞歷山大領軍飆分逐步逼近。

末節溜馬又靠內姆哈德（Andrew Nembhard）、華克（Jarace Walker）領軍一度拉開12分領先，但吉爾吉斯-亞歷山大單節狂取15分上演個人單打秀，又將比分逐步逼近。但最終溜馬靠著華克關鍵4罰俱中，最終3分之差險勝。

溜馬此戰團隊5人得分達雙位數，共有3人得分突破20分大關，內姆哈德拿下全隊最高27分外帶7籃板、11助攻，華克26分、4籃板、3助攻、2抄截，西亞卡姆（Pascal Siakam）21分、6籃板、6助攻。

意外輸球的雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大全場28投17中，狂轟47分、4籃板、4助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）25分、13籃板、3助攻、3阻攻。

但雷霆輸球後，本季戰績來到37勝9敗，雖然戰績仍高居全聯盟第一位，但目前已經確定無法打破勇士當年在2015-16賽季寫下「73勝9敗」的歷史例行賽最佳戰績，接下來雷霆必須剩餘36戰全勝，才能追平勇士歷史最佳例行賽戰績。

▲溜馬內姆哈德率隊爆冷擊敗衛冕軍雷霆。（圖／達志影像／美聯社）