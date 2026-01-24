運動雲

>

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆24日在主場迎戰印第安那溜馬，重演上季年度總冠軍賽對決，雖然當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在上季冠軍賽遭遇腿傷，本季至今無法上陣，但溜馬今日卻是成功復仇，最終以117比114爆冷擊敗雷霆。雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然單場狂轟47分，但雷霆輸球後，確定無法打破金州勇士創下單季「73勝」歷史紀錄。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、溜馬內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂轟47分球隊仍吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雷霆今日在主場與溜馬交鋒，開賽溜馬多點開花，首節就取得39比28的大幅領先。不過雷霆在當家球星吉爾吉斯-亞歷山大領軍飆分逐步逼近。

末節溜馬又靠內姆哈德（Andrew Nembhard）、華克（Jarace Walker）領軍一度拉開12分領先，但吉爾吉斯-亞歷山大單節狂取15分上演個人單打秀，又將比分逐步逼近。但最終溜馬靠著華克關鍵4罰俱中，最終3分之差險勝。

溜馬此戰團隊5人得分達雙位數，共有3人得分突破20分大關，內姆哈德拿下全隊最高27分外帶7籃板、11助攻，華克26分、4籃板、3助攻、2抄截，西亞卡姆（Pascal Siakam）21分、6籃板、6助攻。

意外輸球的雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大全場28投17中，狂轟47分、4籃板、4助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）25分、13籃板、3助攻、3阻攻。

但雷霆輸球後，本季戰績來到37勝9敗，雖然戰績仍高居全聯盟第一位，但目前已經確定無法打破勇士當年在2015-16賽季寫下「73勝9敗」的歷史例行賽最佳戰績，接下來雷霆必須剩餘36戰全勝，才能追平勇士歷史最佳例行賽戰績。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、溜馬內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬內姆哈德率隊爆冷擊敗衛冕軍雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷霆吉爾吉斯-亞歷山大溜馬內姆哈德Shai Gilgeous-Alexander

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

東區霸主活塞倒了！　遭火箭「死神」杜蘭特轟32分擊墜

東區霸主活塞倒了！　遭火箭「死神」杜蘭特轟32分擊墜

湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

熱門新聞

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2史庫柏交易內幕曝光

3洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

最新新聞

1詹詠然泛淚哭了！　澳網舞台正式退役

291歲謝南強感動東園重溫威廉波特榮耀

3不敵地主新星　戚又仁印尼大師賽止步4強

4詹詠然退役　親妹詹皓晴發聲祝福

5SGA轟47分無用　雷霆無緣破勇士73勝紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366