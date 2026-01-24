兒子看影片才知爸爸引退反應淡定？陳鏞基笑：可以多陪他打排球

▲統一獅陳鏞基。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅球星陳鏞基日前宣布將於本季結束後引退，談到家人反應時，他透露兒子其實是「當天看影片才知道」。陳鏞基笑說，記者會結束後還沒到家，女兒先把影片拿給弟弟看，兒子才知道爸爸即將卸下球員身分。

不過兒子的反應出乎意料地平淡，陳鏞基直言「沒有什麼反應，就這樣（笑）」，認為孩子可能還不太懂引退的意義。陳鏞基也揣測，兒子心裡或許反而覺得開心，「爸爸可以在家陪他了，陪他去打排球。」

陳鏞基也分享兒子從小就熱愛運動，小一、小二時就加入橋仔頭社區棒球隊，不過練球「斷斷續續」。他透露兒子是因為同學有參加才主動說想去，且對棒球相當有興趣，甚至一度詢問是否能加入校隊，但聽到「要理平頭、要住宿」後立刻打退堂鼓，笑回：「那我還是在社區棒球就好了。」

陳鏞基表示，他刻意不急著把孩子送進校隊體系，認為先培養興趣更重要，「如果一開始送去那種校隊，可能操下去太累，他就會對這個運動產生反感、會排斥。」因此他尊重孩子的節奏，只要不影響功課，就讓孩子多方嘗試不同運動，培養身體協調與反應。

近年兒子的重心更轉向排球。陳鏞基笑說，孩子大概兩、三年前因《排球少年》迷上排球，週末甚至會自己跑到家附近高中排球場練習，有次看到旁邊大學生殺球很快，還想加入對打，讓他忍不住提醒：「你接得到嗎？」除了棒球、排球，兒子也學過足球、跆拳道與游泳，陳鏞基坦言不會強迫孩子一定走棒球路，「雖然打棒球最好，爸爸有一些資源可以給他，但也不能強迫他，不喜歡就不會專心在這條路上。」