洋投「左右護法」後再補強　台鋼雄鷹續約櫻井周斗改披4號戰袍

▲▼櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹在續約全壘打王二連霸洋砲「魔鷹」，以及洋投「左右護法」艾速特、後勁後，今再宣布與日籍左投櫻井周斗完成續約，將續留球隊備戰2026新球季，並改穿4號戰袍上陣。球團表示，櫻井已於今天下午抵達高雄，預計明天起投入球隊春訓。

櫻井周斗擁有7年日職資歷，2018至2023年效力橫濱DeNA灣星，2024年轉戰東北樂天金鷲，2025年來台發展後通過測試加盟台鋼雄鷹。上季他主要在二軍出賽等待機會，8月17日登上一軍迎來中職初登板，先發對統一7-ELEVEN獅投出5局無失分奪勝。2025球季他共4場登板皆為先發，拿下2勝，累計投22局被敲14安、送出13次三振，防禦率2.45。

櫻井周斗2017年自日大三高中以第5指名加入DeNA，2022年接受左手肘手術後轉為育成，隔年重返支配下名單仍無緣一軍，直到2023年透過現役選手選秀轉隊樂天。他回憶當時正在練習，看到手機一堆未接來電還心想「發生什麼事了？」櫻井坦言，清楚若無法在新球隊證明自己，職涯隨時可能結束，因此告訴自己「今年一定要有結果」。但他在樂天僅出賽8場就遭釋出，雖難以接受戰力外通知，仍因「才25歲、身體健康」決定繼續挑戰。

2025年初他受前DeNA監督拉米瑞茲邀請參加加勒比系列賽，確信自己優勢在多變化球路，之後赴台測試加盟台鋼，並在中職初登板拿下首勝。

▲▼櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

