91歲謝南強感動東園重溫威廉波特榮耀　陳鏞基羨慕有球員卡收藏

▲▼LLB總部今年特別製作少棒世界冠軍紀念球員卡給東園國小。2025LLB次青少棒冠軍臺中中山國中。日前宣布本季即將退休的陳鏞基也出席餐會給現場小選手鼓勵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲日前宣布本季即將退休的陳鏞基也出席餐會給現場小選手鼓勵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣世界少棒聯盟」（TLLB）於1月24日（六）舉辦「115年TLLB年度餐會」，高齡91歲的謝國城棒球文教基金會董事長謝南強也親臨現場。身為台灣基層棒球的重要推手，謝南強回憶早年跟隨父親謝國城協助台灣球隊出國比賽，從打雜、洗衣服做起，更是1969年金龍少棒隊代表台灣奪下威廉波特世界冠軍的親眼見證者。去年東園國小睽違29年再度奪冠，也讓他圓夢再一次看見台灣少棒站上世界之巔。

威廉波特少棒賽是許多台灣人的共同回憶，謝國城盃少棒賽更被視為基層棒球的重要搖籃。活動中，即將於本季結束後引退的統一獅球星陳鏞基，也分享自己與基層棒球的深厚連結，並鼓勵在場小朋友莫忘打棒球的初衷。

談到自己熱愛棒球的起點，陳鏞基感性表示，其實基層小球員反而成了他的「教練」。他說，職棒生涯中長期面對高壓力與高張力的比賽，難免會出現倦怠感，因此會利用休賽季或空檔時間，前往觀賞少棒、青少棒賽事，重新找回當初接觸棒球的那份熱情。

看到東園國小勇奪世界少棒冠軍，陳鏞基也難掩羨慕之情，並直言：「超羨慕啊！因為以前我們沒有球員卡，小朋友現在有球員卡，可以從小就收藏到以後長大跟自己的兒子、小孩去分享這樣的榮耀」他也感謝贊助廠商的支持，讓孩子們能留下如此珍貴且具紀念價值的回憶。

陳鏞基同時分享，自己30多年前也曾參加過謝國城盃少棒賽，雖然當年在預賽就遭淘汰，但仍留下深刻回憶，「那時候有跟日本的看板青少棒隊交手，不管輸贏，能代表台灣跟日本隊比賽，當下真的非常開心。」他也向謝南強董事長提起這段往事，感謝謝國城盃為無數孩子鋪設棒球夢的起點。

對於立志走向棒球之路的孩子們，陳鏞基語重心長地表示，現階段最重要的不是職棒層級的壓力與成績，而是先保有對棒球的熱情，「現在就是好好享受棒球、開心打棒球，把興趣和專長好好精進，未來真的走上職業，再來思考更高強度的挑戰。」

▲謝南強。（圖／記者楊舒帆攝）

▲謝南強。（圖／記者楊舒帆攝）

