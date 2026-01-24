湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

▲鵜鶘防守大鎖瓊斯，傳出成為湖人積極交易爭取對象。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅洛杉磯湖人，近期傳出希望在2月5日本季「球員交易截止大限」進行補強，不過湖人提出的籌碼為昔日選秀首輪，現年24歲的白人射手柯奈特（Dalton Knecht），但市場上卻是乏人問津。至於湖人想要網羅的目標對象，則是紐奧良鵜鶘防守大鎖瓊斯（Herb Jones），但他目前是聯盟多支球隊嘗試交易獲得對象，湖人可能空手而回。

湖人近期傳出希望以2024年首輪第17順位選進的射手柯奈特作為交易籌碼，換取更多戰力加盟助陣，柯奈特在新秀賽季一度受到高度重用及期待，不過上季卻被當作籌碼交易威廉斯（Mark Williams），不過該交易案由於威廉斯體檢未過而中止。

其後，柯奈特雖然重回湖人陣營，但整體上場時間與表現都大幅衰減，本季至今僅有4.8分、1.6籃板，就連三分球命中率也僅有31.9%，已經不在湖人主力輪換陣容行列。

《富比士體育》就報導指出，湖人嘗試以柯奈特當作籌碼，不過市場上各支球團並未展現太多興趣。而湖人嘗試網羅的交易對象，則是鵜鶘防守大鎖瓊斯。

不過瓊斯目前在交易市場相當搶手，包括印第安那溜馬、夏洛特黃蜂都傳出積極爭取這位現年27歲好手。瓊斯本季至今出賽23場，平均繳出9.5分、3.7籃板、2.3助攻外帶1.7抄截。