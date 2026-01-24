運動雲

>

湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

▲▼鵜鶘瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘防守大鎖瓊斯，傳出成為湖人積極交易爭取對象。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅洛杉磯湖人，近期傳出希望在2月5日本季「球員交易截止大限」進行補強，不過湖人提出的籌碼為昔日選秀首輪，現年24歲的白人射手柯奈特（Dalton Knecht），但市場上卻是乏人問津。至於湖人想要網羅的目標對象，則是紐奧良鵜鶘防守大鎖瓊斯（Herb Jones），但他目前是聯盟多支球隊嘗試交易獲得對象，湖人可能空手而回。

湖人近期傳出希望以2024年首輪第17順位選進的射手柯奈特作為交易籌碼，換取更多戰力加盟助陣，柯奈特在新秀賽季一度受到高度重用及期待，不過上季卻被當作籌碼交易威廉斯（Mark Williams），不過該交易案由於威廉斯體檢未過而中止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其後，柯奈特雖然重回湖人陣營，但整體上場時間與表現都大幅衰減，本季至今僅有4.8分、1.6籃板，就連三分球命中率也僅有31.9%，已經不在湖人主力輪換陣容行列。

《富比士體育》就報導指出，湖人嘗試以柯奈特當作籌碼，不過市場上各支球團並未展現太多興趣。而湖人嘗試網羅的交易對象，則是鵜鶘防守大鎖瓊斯。

不過瓊斯目前在交易市場相當搶手，包括印第安那溜馬、夏洛特黃蜂都傳出積極爭取這位現年27歲好手。瓊斯本季至今出賽23場，平均繳出9.5分、3.7籃板、2.3助攻外帶1.7抄截。

關鍵字： NBA湖人柯奈特鵜鶘瓊斯Herb Jones

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

熱門新聞

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

3洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

最新新聞

1東區霸主活塞倒了　遭火箭KD轟32分擊墜

2紅雀重建看見曙光！5新秀擠進百大

3湖人想交易　看上鵜鶘防守大鎖瓊斯

4史庫柏交易內幕曝光

5阿隆索談球隊新文化：新金鶯之道

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【直衝銀行】三立採訪車撞進彰化銀行　「10人輕重傷」送醫搶救中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366