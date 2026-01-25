印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

▲台灣好手林俊易奪下2026年印度公開賽男單冠軍。（圖／翻攝BWF官網）

2026年BWF超級750系列印度羽球公開賽日前落幕，這場賽事原被視為8月世界錦標賽重要前哨測試，卻因極其荒謬的賽場環境引發國際羽壇熱議，除了新德里一貫的空污問題，首度承辦該賽事的甘地體育綜合館更暴露出嚴重的營運缺口，比賽現場不僅發生停電，甚至還有猴子闖入觀眾席與鳥糞干擾等誇張突發狀況，不過即使如此，台灣「左手重砲」林俊易仍然展現韌性，最後也在男單順利奪金，對此他也透露自己就是把注意力放在比賽本身，去控制自己能控制的事。

印度公開賽這次亂象不斷，除了因為長久以來嚴重的空污問題，造成包括丹麥安東森（Anders Antonsen）等多位頂尖好手選擇缺陣外，賽事第3天在地主名將普拉諾伊（H.S. Prannoy）與新加坡名將駱建佑交手的賽事，還因「鳥類排泄物」兩度從天而降而被迫中斷；隨後甚至有一隻成年獼猴躲過安保封鎖，在球場上層看台悠哉閒逛，面對猴子闖入觀眾席與鳥糞干擾等誇張突發狀況，賽會的場地照明、清潔維護與安保設施皆遭到強烈質疑。

在如此混亂的外在條件下，台灣「左手重砲」林俊易展現了極強的抗壓性。他帶著腳傷一路過關斬將，最終成功捧起冠軍獎盃，成為台灣史上首位奪得超級750等級男單冠軍的選手。

面對詢問如何調適惡劣的環境，林俊易直言：「我覺得因為印度一定就是那樣子嘛，你也不能要求什麼。」他認為作為一名參賽者，不應將精力耗費在無法控制的環境上，而是應該把注意力全然放在比賽本身。

為了在艱困環境中確保身體健康，林俊易發展出一套嚴謹的自律防護措施，他透露自己對身體保護得非常徹底，為了避免因衛生問題導致肚子不舒服或莫名發燒，他習慣攜帶食材「自己煮東西吃」。他認為每個人的身體狀況不同，透過自備伙食能有效隔絕外在風險，這份對細節的堅持，正是他能在帶著傷勢的情況下，依然能維持穩定競技狀態的關鍵要素。

隨著印度賽的歷史性奪金，林俊易也完整規劃了2026年的目標，接下來他隨隊出征2月3日至8日在中國青島登場的亞洲羽球團體錦標賽，期許能發揮最佳表現，助台灣代表隊衝擊前三名的佳績，中期目標則定在3月的全英公開賽，他希望能至少闖進前3名甚至奪牌，至於今年最重要的目標則是9月開打的名古屋亞運。

林俊易表示，由於自己職業生涯至今尚未打過亞運，他對這次的「第一次」充滿期待，「當然，今年最大的目標還是名古屋亞運，因為我都還沒打過亞運，這次機會不錯，希望可以替台灣帶回獎牌。」