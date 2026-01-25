卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

▲王念好 。（圖／中職提供）

富邦悍將年輕野手王念好在結束冬季聯盟賽事後，隨即前往美國 Driveline 訓練中心進修，與二軍教練陳品捷及多名隊友會合，進行打擊強化訓練。王念好坦言，此行學到不少在台灣較少接觸的訓練方式，也讓自己對打擊有了更清楚的方向。

王念好指出，Driveline 的訓練型態偏向自主探索，「學到一些在台灣沒學過的東西，那邊比較像自主訓練，會去摸索自己的打擊，找出哪些地方還可以做得更好。」他表示，教練並非直接給出制式答案，而是引導選手感受打擊過程，「不是給你方法，而是給你打球的感覺，教你怎麼用正確的發力去打，剩下就要自己去感受。」

在數據方面，王念好透露擊球初速已有小幅進步，訓練期間曾兩度測量，分別為102英里進步到104英里，「畢竟才去一個月，要說有大幅進步也沒那麼容易。」他也提到，先前在練習賽中曾打出103英里的擊球初速，但過去較少特別留意相關數據。

訓練期間，王念好也在 Driveline 見到多名海外球員，包括大聯盟台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），以及其他國外年輕好手。他笑說，雖然沒有合照，但能在同一訓練環境中觀察不同層級球員的訓練方式，本身就是難得的經驗。

陪同悍將選手一起赴美的二軍教練陳品捷則分享 Driveline 的訓練特色，強調依賴科技設備輔助判讀，「直接讓儀器檢測選手的優點跟缺點，教練在旁邊給的 Cue（指導語）常常點在很關鍵的地方，讓選手下一球就能馬上做到，這時候教練跟選手之間會產生成就感。」他進一步說明，Cue 並非單純調整動作，而是給予外在指引，例如指定擊球方向，「盡量用外在因素去引導，讓選手專注在球的方向，而不是一直想自己的動作，這樣反而更容易做到想要的擊球結果。」

王念好也表示，經過這次訓練後，回到台灣再進行打擊訓練時更有目的性，「知道自己能做的東西變多了，也有比較多選項。」他提到，包含不同的站姿、動作調整，以及針對自身不足所設計的重訓菜單，都是這趟赴美訓練的重要收穫。