比肩大威廉絲！約維奇「只丟1局」痛宰名將　澳網8強將挑戰世界球后

▲約維奇（Iva Jovic）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

18歲美國新星約維奇（Iva Jovic）在2026澳洲網球公開賽持續寫下驚奇篇章，她在女單16強戰僅花53分鐘，就以6比0、6比1痛宰哈薩克名將普汀塞娃（Yulia Putintseva），生涯首度闖進大滿貫8強，整場比賽僅讓對手拿下1局，展現壓倒性統治力。

這是約維奇生涯第6度出戰大滿貫，也是她首次以種子球員身分參賽；年僅18歲的她火力全開，僅用53分鐘就完成比賽，強勢挺進生涯首個大滿貫女單8強。

此役勝出後，約維奇也寫下歷史紀錄，成為自1998年大威廉絲（Venus Williams）以來，最年輕闖進澳網女單8強的美國選手，且與當年的大威廉絲一樣，她是在一盤未失的情況下完成這項壯舉。

賽後約維奇心情相當振奮，她表示：「我感覺非常好，也真的很高興能夠順利過關；顯然，比分對我來說是有利的，但其實怎麼贏並不重要，我只是想把比賽完成。」

她也坦言，自己刻意不讓對手有反撲空間，「如果讓她稍微追回來一點，比賽可能就會變成拉鋸戰，所以我只是試著盡量把差距拉到最遠，我真的非常開心能夠打進8強。」

接下來，約維奇將在8強戰中迎戰世界排名第一的白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）；對於即將到來的硬仗，約維奇展現毫不畏懼的態度。

「我只會專注在把自己這一邊的事情做好，」約維奇說，「她之所以是世界第一一定有原因，也在這項賽事取得過很多成功，但這正是我想要的挑戰。」

她也透露，自己早就期待與球后的對決，「我去年就說過，希望今年能夠對上她，因為你一定會想和最頂尖的選手交手，看看結果會如何；所以我真的非常興奮。」

回顧本場比賽，約維奇開賽首局一度面臨兩個破發點，出現些微緊張，但她隨即連下4分成功保發，取得1比0領先後便完全掌控節奏；她在回發球端頻頻製造威脅，多次擊出致勝球，迅速拉開比分差距。

首盤她完成3次破發，僅用25分鐘就以6比0收下；第二盤走勢如出一轍，約維奇持續展現穩定發球與侵略性進攻，一發進球率高達71%，一、二發得分率分別為67%與73%，反觀普汀塞娃情緒逐漸失控，甚至出現輕微拋拍的動作。

儘管普汀塞娃在第二盤成功破發、拿下全場唯一一局，但約維奇隨即回破，並順利發球結束比賽，這場比賽也成為本屆澳網目前為止用時最短的一場。

賽後，約維奇在攝影機鏡頭上寫下「Final 8」字樣，象徵自己正式挺進8強；值得一提的是，她在2026賽季開季的3站賽事中皆闖進8強，成為自2005年莎拉波娃（Maria Sharapova）以來，達成此成就的最年輕球員。