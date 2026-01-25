門希克腹部傷勢退賽　墨爾本十冠王喬科維奇不戰而勝晉級澳網8強

▲Jakub Mensik。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽25日傍晚傳退賽消息，捷克新星門希克（Jakub Mensik）因腹部肌肉受傷宣布退出賽事，讓塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）未經比賽即晉級男單8強。

門希克透過聲明表示，儘管團隊已盡全力嘗試讓他持續出賽，但傷勢仍不容忽視，「在我們做了所有能做的努力後，我仍必須因腹部肌肉受傷退出澳洲網球公開賽，這個傷勢在最近幾場比賽中持續惡化；雖然我感到失望，但這是我第一次在這裡打進第4輪，這段經歷我會珍藏很久。」

門希克也特別感謝球迷的支持，「我從球迷身上感受到非常強大的能量，墨爾本的比賽氛圍真的非常特別。」

本屆澳網，門希克在首輪歷經5盤激戰擊敗前世界前10名好手布斯塔（Pablo Carreno Busta），接著又以直落3連勝霍達爾（Rafael Jodar）與奎因（Ethan Quinn），展現極佳狀態；不過，他最終仍無法出賽原定的16強戰，該場比賽原本將是2025年邁阿密公開賽決賽的重演，當時門希克成功奪冠。

隨著門希克退賽，喬科維奇確定晉級8強，下一戰將對決第5種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）或第9種子弗里茨（Taylor Fritz）；現年38歲的喬科維奇已是10屆澳網男單冠軍，本屆賽事則持續朝著個人生涯第25座大滿貫冠軍邁進。