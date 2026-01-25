運動雲

>

門希克腹部傷勢退賽　墨爾本十冠王喬科維奇不戰而勝晉級澳網8強

▲Jakub Mensik。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jakub Mensik。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽25日傍晚傳退賽消息，捷克新星門希克（Jakub Mensik）因腹部肌肉受傷宣布退出賽事，讓塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）未經比賽即晉級男單8強。

門希克透過聲明表示，儘管團隊已盡全力嘗試讓他持續出賽，但傷勢仍不容忽視，「在我們做了所有能做的努力後，我仍必須因腹部肌肉受傷退出澳洲網球公開賽，這個傷勢在最近幾場比賽中持續惡化；雖然我感到失望，但這是我第一次在這裡打進第4輪，這段經歷我會珍藏很久。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

門希克也特別感謝球迷的支持，「我從球迷身上感受到非常強大的能量，墨爾本的比賽氛圍真的非常特別。」

本屆澳網，門希克在首輪歷經5盤激戰擊敗前世界前10名好手布斯塔（Pablo Carreno Busta），接著又以直落3連勝霍達爾（Rafael Jodar）與奎因（Ethan Quinn），展現極佳狀態；不過，他最終仍無法出賽原定的16強戰，該場比賽原本將是2025年邁阿密公開賽決賽的重演，當時門希克成功奪冠。

隨著門希克退賽，喬科維奇確定晉級8強，下一戰將對決第5種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）或第9種子弗里茨（Taylor Fritz）；現年38歲的喬科維奇已是10屆澳網男單冠軍，本屆賽事則持續朝著個人生涯第25座大滿貫冠軍邁進。

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、男單、喬科維奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

美聯東區競爭白熱化　MLB官網點名洋基重返王座5大關鍵

美聯東區競爭白熱化　MLB官網點名洋基重返王座5大關鍵

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

【努力到小舌頭都用上了】寶寶「找奶嘴」想吃卻吃不到

熱門新聞

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1離奇！　太陽布克「沒看路」大扭傷退

2山本由伸坦言在隊內出現「劣等感」

3孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」

4猴子鳥糞亂入印度賽　林俊易隔絕風險有絕招

5卡仔同場訓練！王念好擊球初速突破

最新新聞

1平鎮扣倒大溪桃園內戰勝出

2丁聖儒圓國手夢　說請教「雷」學長

3史上首次！穀保三連轟創紀錄

4美國新星田恩直落三痛宰澳網3屆亞軍

5來台兩場21罰全中！梅克說是籃球之神眷顧

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

【闖紅燈變路障】三寶瞬間停路中！ 2年輕女騎士猛撞重摔破相

蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！

【技術不夠會崩潰】超窄通道畫雙白線就算了 棒棒糖還插天花板？

【老闆：這男人可以嫁】誤認咖啡450元！男子衝回店補錢　結局太可愛了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366