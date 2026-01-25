運動雲

盧峻翔1.7秒準絕殺！領航猿險勝勇士　開季11連勝創紀錄

▲▼桃園璞園領航猿盧峻翔、台北富邦勇士周桂羽。（圖／桃園璞園領航猿、台北富邦勇士提供）

▲桃園璞園領航猿盧峻翔最後1.7秒砍進「準絕殺」幫助球隊續寫破紀錄的開季11連勝。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG例行賽25日晚間由桃園璞園領航猿作客踢館台北富邦勇士，開季10連勝的領航猿此役面臨苦戰，上半場打完還手握6分領先，易籃後卻遭勇士後來居上，勇士新洋將阿庫斯關鍵兩罰沒能命中，但周桂羽挺身而出在最後7.5秒砍進超前三分球，然而猿隊盧峻翔展現頭號球星價值，在最後1.7秒甩開勇士防守後仰跳投命中「準絕殺」，最終幫助球隊在客場以95比94險勝，也成功將開季連勝延續到11場，續保不敗金身也刷新聯盟最長連勝紀錄。

領航猿開季10戰全勝、持續在PLG獨走，日前才在台南艱辛擊敗台鋼獵鷹，領航猿今日再作客來到勇士主場，開賽猿隊手感冰冷，當家球星盧峻翔單節更是6投1中，不過靠著葛拉漢穩定輸出，在首節打完取得22比19領先，次節葛拉漢繼續展現穩定，白曜誠、陳將双也加入搶分行列，上半場打完以6分領先勇士。

易籃後，勇士火力上升，古德溫單節獨攬8分，加上上半場的14分，前三節打完已經豪取22分，老將林志傑此時也跳出來搶分，單節也有6分進帳，領航猿只能靠著李家慷3投2中的外線抗衡，勇士也趁勢追到剩下3分差距。

最末節陳將双開節內外開火連拿5分，加上伯朗上籃得手，一波7比0攻勢，直接取得雙位數領先，然而勇士靠著阿庫斯攜手林志傑、古德溫搶分，最後3分鐘古德溫外線得手幫助勇士首度逆轉，雙方接下來兩度戰平後，盧峻翔在最後58秒上籃得手，不過他隨後外線出手落空，丁恩迪對阿庫斯犯規，被升級成違反運動精神犯規，不僅贈送給阿庫斯兩罰勇士還能保有球權，沒想到阿庫斯兩罰都沒進過錯過追平機會，但周桂羽挺身而出在最後7.5秒命中超前三分球，讓勇士板凳嗨翻。

▲▼桃園璞園領航猿盧峻翔、台北富邦勇士周桂羽。（圖／桃園璞園領航猿、台北富邦勇士提供）

▲台北富邦勇士周桂羽7.5秒砍進超前三分球。（圖／台北富邦勇士提供）

然而領航猿關鍵時刻仍選擇把球交給此役看起來狀況稍嫌低迷的當家一哥盧峻翔，盧峻翔也沒有辜負隊友、教練團的期待，在最後1秒擺脫勇士陳又瑋防守，後仰跳投砍進「準絕殺」，帶領領航猿以1分之差氣走勇士，豪取11連勝締造聯盟歷史開季最長連勝紀錄。

領航猿此戰5人得分上雙，葛拉漢19分7籃板，陳將双拿15分4助攻，阿提諾11分，李家慷則有10分進帳，播朗雖然僅有9分但全場也抓下多達14籃板。

而一哥盧峻翔此役22投僅6中，拿下14分，關鍵時刻還是跳出來扛下責任，賽後接受轉播單位訪問時，坦言非常驚訝也驚喜，「最後一波不知道會發生事，周桂羽投進那一球時我們都很緊張，所以很開心能拿下這場勝利。」此役打勇士打得辛苦，盧峻翔坦言因為對手有了新洋將對戰習慣都要有所改變，「比賽非常有強度，但即使手感很不好還是保持信心
團隊互相鼓勵才能進步，很高興我們有持續做正確的事。」

面對開季至今的連勝壓力，盧峻翔也坦言壓力的確是在猿隊這邊，「持續連勝狀態很辛苦，這兩次客場都感受到他們的進步，能做的是就是維持好自己的準備。」

