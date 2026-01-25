運動雲

>

亞運射箭名單出爐！湯智鈞、魏均珩領軍　女隊換血僅剩邱意晴

▲男女複合弓入選亞運第三階段培訓選手。（圖／中華民國射箭協會提供）

▲男女複合弓入選亞運第三階段培訓選手。（圖／中華民國射箭協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年名古屋亞運射箭第三次選拔賽，今在高雄楠梓射箭場舉行為期三天的最後一天賽程，最後決選出名古屋亞運反曲、複合弓男女4名第三階段培訓國手名單，第三次選拔賽以反曲弓女子變化最大，原本前兩次僅排在第4、5名的李彩琦、風佑築竄升上第4、第3，反倒原本總排第2的李采璇卻掉到第5，提早確定無緣亞運，讓她難過的淚灑賽場。

經過三次選拔賽後，成功取得前四的分別是男子反曲弓：湯智鈞(台北大學)、魏均珩(台灣大學)、鄭祥輝(國立體大)、林子翔(國立體大)；女子反曲弓：許芯慈(二民高中)、邱意晴(清華大學)、風佑築(台北大學)、李彩綺(清華大學)；男子複合弓：陳界綸(台中委員會)、張正韋(台北大學)、顏子翔(永豐高中)、吳子瑋(國立體大)；女子複合弓：黃逸柔(能量豬聯盟)、陳芳翊(台南海事)、陳怡瑄(能量豬聯盟)、邱鈺兒(國立體大)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與上屆杭州亞運陣容相對比，最受矚目的反曲弓，男子反曲弓還有「湯包」湯智鈞、魏均珩兩老將壓陣和上屆巴黎奧運國手林子翔，但女子反曲弓卻幾乎大換血，上屆杭州亞運只剩下邱意晴1人，其他3人都是初次進軍的亞運新人。

經過三次選拔後，對於選拔出的第三階段培訓陣容，中華亞運射箭總教練廖健男說：「從這三次選拔來看，台灣現在新的一代陣容很整齊，也能給予一線的選手相當大的威脅，這是很好的現象，特別在女子反曲弓部份競爭特別激烈，而在個別選手部份，男子第一湯智鈞、女子第一許芯慈都非常穩定，其他人就比較容易出現起伏，這在上階段的培訓就已經發現，第三階段培訓會在二月初開始，會針對選手的心理及核心訓練加強。」

對於最後的亞運國手名單，廖健男說：「跟以前可以提報4人不同，這次亞運只准報名3人，因此，預計在今年第一、二站世界盃後個人成績績分加總後會選出最後的3人亞國手名單。」

第三次選拔進行三天共12輪賽程，每輪射15箭，每一輪依據排序加總，數字愈低排名愈高。三天下來，在女子反曲弓部份競爭特別激烈，除了前兩次選拔一路佔據第1的18歲「最強高中生」許芯慈以17分獨佔鰲頭之外，原本排在第2至5的李采璇(65分)、邱意晴(68分)、李彩崎(73分)和風佑築(74分)4人僅差9排序，不到最後一輪都很難分出勝負。

經過三天12輪賽程後，女子反曲弓部份四人集團以邱意晴的27序位最佳，風佑築第二40序位、李彩崎第四47序位、李采璇第五70序位，經過與前兩場選拔合計後，邱意晴以95從第三升至第二，風佑築114從第五躍升至第三，李彩綺以120依舊排第四掛車尾排進最後名單，反倒是原來排第二的李采璇以125序位跌至第五而無緣亞運國手。

「教練心臟都快掉出來了！」最後階段成功擠進前四的李彩綺說：「我其實不敢看成績欸，因為就是不管結果如何，包括別人的分數排名都不是我可以控制的，這場選拔我沒有改變也沒有特別調整，我就是做我自己該做的事情而已。」

從原本第五躍居第三的風佑築坦承，「我超緊張的，我第一場選拔沒有做好，這一場就是努力把自己的判斷、自己的心態、自己的節奏，把它調整到很適合自己的樣子，然後再把動作上的穩定做好，幸好一場有一場進步，很開心有機會能前進亞運，但當然我還得更努力把心態變好，我會全力以赴的！」

身為上屆杭州亞運唯一入選的女子反曲弓代表，邱意晴說：「其實還是很開心自己有選上亞運，但是這過程中就是不斷調整自己，希望讓自己更好。」 從上屆亞運最小師妹到今年名古屋亞運的唯一元老，邱意晴說：「希望這次新的角色可以帶領這個團隊拿下更好的成績，我相信這新的一代他們都很棒，大家的平均水準都是差不多都蠻平均的，而且像有許芯慈擁有很好的國際賽成績，我相信我們這個新團隊會更持續壯大。」

反曲弓女子組總排第1是年僅18歲「最強高中生」許芯慈，她繼去年奪下世界盃年終賽女子反曲弓銀牌後一路維持發燙的手感，以三場加總序位57，穩穩的拿下女子反曲弓總排第1，她說：「去年賽事就是告一段落，然後今年又是新的開始，所以一切從零開始，一樣認真的參加選拔並期許自己可以就是繼續去國際賽比賽只要每次出國比賽，只要有機會就一定要把自己最好的一面拿出來，不管是為自己還是為我們學校，還是為大家，只要是有機會我就一定會盡全力。」

在男子反曲弓部份，兩位元老級選手湯智鈞、魏均珩都順利擠進最後4人名單，總排名第一的湯智鈞說：「三場下來就是多多少少有好有壞，希望自己可以更好，不只要穩定，還要有穩定的高水準表現，就是還得要再繼續努力。」31歲的魏均珩更是上演「老驥伏櫪」的戲碼，雖然已經到台大任教，但在重要時刻依然射出佳績，取得男子反曲弓總排第二的成績，他說：「我不會宣布退休，只要我還可以射我就會繼續射，日子一天一天過就珍惜當下，然後不管是比什麼賽就是珍惜能夠射箭的時間，我就是一直用這個心態去面對每一天。」

關鍵字： 射箭亞運湯智鈞魏均珩鄭祥輝林子翔許芯慈邱意晴風佑築李彩綺

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

亞運射箭名單出爐！湯智鈞、魏均珩領軍　女隊換血僅剩邱意晴

亞運射箭名單出爐！湯智鈞、魏均珩領軍　女隊換血僅剩邱意晴

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

高中木聯／劉任右好投率平鎮「桃園內戰」勝　大同江丞郡關鍵守城

高中木聯／劉任右好投率平鎮「桃園內戰」勝　大同江丞郡關鍵守城

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

盧峻翔1.7秒準絕殺！領航猿險勝勇士　開季11連勝創紀錄

盧峻翔1.7秒準絕殺！領航猿險勝勇士　開季11連勝創紀錄

門希克腹部傷勢退賽　墨爾本十冠王喬科維奇不戰而勝晉級澳網8強

門希克腹部傷勢退賽　墨爾本十冠王喬科維奇不戰而勝晉級澳網8強

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

熱門新聞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

亞運射箭名單出爐！湯智鈞、魏均珩領軍　女隊換血僅剩邱意晴

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1離奇！　太陽布克「沒看路」大扭傷退

2山本由伸坦言在隊內出現「劣等感」

3孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」

4卡仔同場訓練！王念好擊球初速突破

5猴子鳥糞亂入印度賽　林俊易隔絕風險有絕招

最新新聞

1「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

2亞運射箭名單出爐　女隊大換血

3國王板凳建功　客場斷獅6連勝

4盧峻翔1.7秒準絕殺　領航猿開季11連勝創紀錄

5喬科維奇不戰而勝晉級澳網8強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366