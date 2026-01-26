運動雲

>

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

▲大谷翔平。（圖／道奇IG）

▲大谷翔平。（圖／道奇IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平再度展現場外影響力。日前出席全美棒球記者協會（BBWAA）紐約分會舉辦的年度晚宴時，他全程以英文完成約2分半的致詞，未夾雜任何日文，不僅在現場引發關注，也在社群平台上獲得不少讚賞。

大谷在致詞中以英文向BBWAA、道奇球團、經紀人內茲．巴雷羅（Nez Balelo），以及家人表達感謝，並以「我摯愛的妻子真美子」形容太太，語氣真誠自然。他身穿黑色西裝出席活動，整體表現大方得體，展現巨星風範。

事實上，大谷並非首次在正式場合使用英文發言。2019年新人王頒獎晚宴時，他仍需要準備講稿輔助；近年隨著旅美時間拉長，英語表達能力明顯進步。2024年以來，他已多次在公開場合以英文完整致詞，這次同樣未使用日文。

不少日本與海外球迷也在社群平台熱烈討論，直呼大谷英語「相當流暢」、「一年比一年自然」，甚至表示即使不是母語，也能清楚感受到他的人格特質與真誠態度。大谷在球場內外的成長，再次成為焦點。

關鍵字： 標籤:大谷翔平英文致詞道奇隊BBWAA球迷熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

不只大谷翔平拿MVP！愛犬獲頒「MVD」　曬合照萌翻網友

不只大谷翔平拿MVP！愛犬獲頒「MVD」　曬合照萌翻網友

盧峻翔1.7秒準絕殺！領航猿險勝勇士　開季11連勝創紀錄

盧峻翔1.7秒準絕殺！領航猿險勝勇士　開季11連勝創紀錄

WBC英國隊再添大聯盟生力軍！巨人後援投手參戰　帶弟弟入隊

WBC英國隊再添大聯盟生力軍！巨人後援投手參戰　帶弟弟入隊

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

熱門新聞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

2洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別

3大谷翔平2分半全英文致詞　球迷驚呼「超流暢」

4離奇！　太陽布克「沒看路」大扭傷退

5國王板凳建功　客場斷獅6連勝

最新新聞

1李政厚入境遭滯後首發聲

2鮑爾未將日職列首選

3高橋光成3支大聯盟球隊報價分析

4外媒澳洲亮點：狀元郎、抗癌鬥士

5巨人貝克披WBC英國戰袍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366