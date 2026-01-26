大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

▲大谷翔平。（圖／道奇IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平再度展現場外影響力。日前出席全美棒球記者協會（BBWAA）紐約分會舉辦的年度晚宴時，他全程以英文完成約2分半的致詞，未夾雜任何日文，不僅在現場引發關注，也在社群平台上獲得不少讚賞。

Shohei Ohtani accepts the 2025 National League MVP Award! pic.twitter.com/w9KhoUSViZ
January 25, 2026

大谷在致詞中以英文向BBWAA、道奇球團、經紀人內茲．巴雷羅（Nez Balelo），以及家人表達感謝，並以「我摯愛的妻子真美子」形容太太，語氣真誠自然。他身穿黑色西裝出席活動，整體表現大方得體，展現巨星風範。

事實上，大谷並非首次在正式場合使用英文發言。2019年新人王頒獎晚宴時，他仍需要準備講稿輔助；近年隨著旅美時間拉長，英語表達能力明顯進步。2024年以來，他已多次在公開場合以英文完整致詞，這次同樣未使用日文。

不少日本與海外球迷也在社群平台熱烈討論，直呼大谷英語「相當流暢」、「一年比一年自然」，甚至表示即使不是母語，也能清楚感受到他的人格特質與真誠態度。大谷在球場內外的成長，再次成為焦點。