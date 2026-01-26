不只大谷翔平拿MVP！愛犬獲頒「MVD」　曬合照萌翻網友

▲大谷翔平與愛犬。（圖／截自X:MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平的愛犬「デコピン（Decoy）」也跟著沾光！大谷日前在IG曬出合照，手上不只拿著自己全美棒球記者協會（BBWAA）的MVP盾牌，還多了一面專屬於デコピン的「MVD（Most Valuable Dog）」盾，瞬間在社群掀起討論。

根據日媒《日刊體育》報導，這面「MVD盾」外型設計幾乎比照大谷在頒獎典禮上拿到的MVP盾牌，MLB官方X也轉貼相關內容，吸引大批球迷留言狂讚，「連他的狗都在得獎」、「太可愛了」、「Decoy才是真正的MVP」等評論洗版。

除了愛犬成焦點，大谷也曝光在全美棒球記者協會（BBWAA）晚宴上的私房照，包含與妻子真美子、經紀人奈茲・巴雷羅等人的合照；限動中更有他一手抱起Decoy、另一手拿著寫有「NATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE DOG」字樣獎牌的畫面。

大谷在晚宴致詞時以英文感謝家人，並特別點名妻子真美子、女兒與愛犬Decoy，表示因為有他們相伴，人生更加豐富。貼文曝光後，台灣球迷也直呼「真美子跟Decoy都太圈粉」，話題持續延燒。

▲愛犬「Decoy」也獲頒「MVD（Most Valuable Dog)」。（圖／IG:shoheiohtani）