孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

▲賴胤豪 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

剛進入中華隊集訓的賴胤豪，談到同屆戰友孫易磊展現出的強大實力感到極度震撼。他直言孫易磊現在的狀態與高中時期相比，落差已經不是「很大」可以形容，而是「超級大」。在親眼目睹孫易磊的牛棚練投後，賴胤豪接連用「很鬼」、「很扯」來形容對方的球威，甚至感嘆那種球路產生的力量感，簡直「不是人丟出來的」。

關於自身的備戰進度，賴胤豪目前已進行約兩次牛棚練習，包含站立投球與捕手蹲捕的階段，進度與隊友「小黑」吳俊偉相當。面對外界討論較多的國際賽用球滑度問題，他表示由於中華隊在集訓前就已發放用球讓他適應，目前對於各種變化球的握法並沒有太大影響。他認為新球雖然確實較滑，但只要多投幾次、多接觸就能克服，並不擔心適應問題。

在投球技術的微調上，投手教練王建民也針對賴胤豪的狀況給予指導。賴胤豪透露，王建民在牛棚結束後曾與他交流，建議他目前的訓練重點應先放在「身體協調性」以及「重心調整」上。教練提醒他距離比賽還有一段時間，現階段不需急躁，關鍵在於將身體調整到位，在正式開賽前把自己準備到最好的狀態。

雖然身為中華隊陣中相對年輕的球員，僅比最小的韋宏亮大一點，賴胤豪表示這幾天下來已經很適應整體的相處氛圍。這位被隊友稱為「小賴」、「賴皮」的投手，正按部就班地執行教練團的調整計畫。

關鍵字： 2026WBC

