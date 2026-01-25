運動雲

雙和製大砲入列！日媒預測WBC日本最後11人名單：超強攻野球出陣

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）日本隊名單，自1月16日公布追加名單11人後，目前已累計選出19人，最後仍有11席待補齊。日本媒體《高校野球.com》預測剩餘名單並認為，日本隊的組隊方向將偏向「超攻擊型」火力配置，盼以強打陣容搭配具壓制力的投手群，朝連霸目標邁進。

在投手部分，《高校野球.com》提到目前已公布10名投手，若以WBC慣例約15名投手規模推估，剩餘5席最關鍵在於能否順利徵召大聯盟戰力，點名道奇山本由伸、小熊今永昇太、大都會千賀滉大為可能人選。報導也引述日本隊總教練井端弘和說法，強調球員本人有意願，但正式流程仍待大聯盟方回覆，因此尚未能對外公布。

除大聯盟投手外，該文也預測日本隊可能再補進歐力士左投宮城大弥，以及中日終結者松山晉也，作為左投與關門角色的補強。文章直言，若上述投手到位，日本隊投手戰力將更有本錢面對美國、多明尼加等奪冠熱門。

野手方面，《高校野球.com》推測捕手將再補1人，可能回到前屆成員養樂多中村悠平；內野手則看好兩名「和製大砲」岡本和真與村上宗隆入列，另外預測樂天村林一輝可望以游擊多守位的機動性補強名單深度。外野手部分則看好大聯盟打者鈴木誠也、吉田正尚成為最後兩席，進一步拉高打線破壞力。

該文總結，日本隊目前已公布名單中打擊型球員比例偏高，守備端將仰賴捕手群、源田壯亮與周東佑京等人穩定防線；至於面對首輪同組的韓國、台灣，以及後段可能遭遇的MLB豪華陣容對手，日本隊的策略很可能就是以「強投＋強攻」的配置爭取連霸。不過，該文所列人選皆為媒體推測，仍須以日本隊後續正式公布為準。

▲讀賣巨人訪台交流賽，岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

目前已確定入選的日本隊選手：

投手10人：
松井裕樹（教士）
伊藤大海（日本火腿）
大勢（讀賣巨人）
大谷翔平（道奇）
菊池雄星（天使）
菅野智之（自由球員）
種市篤暉（羅德）
平良海馬（西武）
松本裕樹（軟銀）
石井大智（阪神）


捕手2人：
若月健矢（歐力士）
坂本誠志郎（阪神）

內野手4人：
牧秀悟（DeNA）
牧原大成（軟銀）
源田壯亮（西武）
佐藤輝明（阪神）

外野手3人：
近藤健介（軟銀）
周東佑京（軟銀）
森下翔太（阪神）

