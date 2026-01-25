運動雲

世界球王火力全開！阿卡拉茲直落3淘汰保羅　今年澳網12盤不敗

▲阿卡拉茲直落三擊敗保羅連續3年闖進澳網8強。（圖／達志影像）。

記者胡冠辰／綜合報導

世界球王阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）持續展現強勢狀態，他在26日澳洲網球公開賽男單16強戰，以直落3擊敗美國好手保羅（Tommy Paul）成功挺進8強，連續第3年在墨爾本站上8強舞台。

阿卡拉茲此役歷經本屆賽會至今最嚴峻考驗，最終以7比6（6）、6比4、7比5收下勝利；身為世界第1的頭號種子，他在比賽中展現爆發力十足的進攻火力，本屆賽事至今12盤全勝，氣勢如虹。

保羅曾在對戰紀錄中兩度擊敗阿卡拉茲，此戰一開賽便展現侵略性，在Rod Laver Arena率先取得4比2領先；不過阿卡拉茲迅速回穩，逐步掌控比賽節奏，最終成功逆轉局勢。

賽後阿卡拉茲在場邊受訪時表示：「我覺得他一開始打得非常強勢；第一局我發球時，我認為自己其實打得不錯，但他回擊得非常兇猛，擊球又平又快，對我來說有點困難。」

阿卡拉茲也談到自己當下的心態調整：「但我始終撐在那裡，我知道我一定會等到自己的機會，我也試著把握住它們，我想我做到了。」

他進一步總結比賽內容說道：「整體來說，我覺得雙方都打出了非常高水準的網球，而我真的很開心自己能夠直落三盤拿下勝利。」

根據統計，阿卡拉茲全場轟出35記致勝球，在關鍵時刻火力全開；他也確定在8強戰中，將對上地主人氣球星德米納爾（Alex de Minaur）或哈薩克名將布伯里克（Alexander Bublik）。

此外，這場歷時2小時44分鐘的勝利，也讓阿卡拉茲持續朝歷史邁進，仍保有成為史上最年輕完成職業生涯大滿貫（4大賽單打冠軍） 男子選手的機會，目前該紀錄由他的西班牙前輩納達爾（Rafael Nadal）所保持。

首盤比賽雙方激戰，2023年澳網4強保羅在底線與阿卡拉茲正面對轟，搶7局中更在5比6面臨盤末點時，以一記精彩反拍直線球化解危機，成為全場亮點之一；不過他隨後在6比7時出現雙發失誤，將首盤拱手讓出。

氣勢倒向阿卡拉茲後，他在次盤第3局成功破發，24座ATP巡迴賽冠軍得主持續以正拍強攻主導戰局，結合強烈旋轉與驚人速度，讓現場觀眾驚呼連連。

保羅在因傷缺席2025年賽季最後3個月後，本季前7戰拿下5勝，依舊展現強韌拚戰精神，力拚個人生涯第5度闖進大滿貫8強；然而在首盤失守後，始終未能對阿卡拉茲形成持續威脅。

決勝盤中，保羅曾在第3局化解3個破發點驚險保發，但第11局再度遭破發，阿卡拉茲把握機會順利關門，最終也將雙方對戰紀錄改寫為6勝2負。

