丁聖儒終於一圓國手夢　笑說要請教戰神國家隊「雷學長」

▲臺北台新戰神丁聖儒。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

臺北台新戰神25日在客場以112比104擊敗新北中信特攻，中止近期連敗。主控丁聖儒繳出17分、10助攻與9籃板的「準大三元」數據，並在賽後分享首度入選2027世界盃男籃資格賽16人集訓名單的心情。

今日戰神全隊共送出27次助攻，丁聖儒一人就包辦了10次，是串聯球隊進攻的核心火車頭，繳出16 的雷蒙恩賽後便公開致謝：「我非常感謝丁丁（丁聖儒），他不斷傳球給我創造機會，讓我拿球時感覺非常舒服。」

雖然僅差1個籃板就能達成大三元，但丁聖儒在賽後更關注的是球隊整體的穩定性，點出球隊在第一節開局極佳，但第二節進攻一度當機導致半場落後，所幸下半場及時修正，他也自省：「關鍵時刻處理球要更細膩，修正失誤才能讓球隊更穩。」

對於首度入選成人國家隊，丁聖儒說「收到消息的第一時間真的很開心，這是一種受到肯定的感覺。入選國家隊是從小打籃球以來的夢想，我會保持謙虛的心態繼續精進。」記者會上他也俏皮地指著隊友雷蒙恩，稱呼他為國家隊「學長」並詢問建議。

戰神總教練許皓程對於子弟兵入選國家隊感到與有榮焉。他直言，丁聖儒的身材條件在籃球場上並非頂尖，但其意志力與訓練態度卻是無人能及。「丁丁對球隊、甚至對台灣籃球來說都是很好的榜樣。」許皓程表示：「他的努力是大家有目共睹的，我也希望他去中華隊能多向其他優秀的後衛像是陳盈駿、林庭謙學習，將不同的經驗帶回來與隊友分享。」

關鍵字： 丁聖儒戰神國家隊籃球臺北台新戰神

圭賢高雄撂台語：母湯喔！　XD 希澈告白「喜歡高雄＋鼎王」

