美聯東區競爭白熱化　MLB官網點名洋基重返王座5大關鍵

記者胡冠辰／綜合報導

MLB美聯東區競爭持續白熱化，在多支球隊休賽季大幅補強之下，2026年分區王座之爭勢必更加激烈；藍鳥、紅襪與金鶯接連完成重磅操作，但相較之下，紐約洋基休賽季動作有限，是否仍有能力在新球季奪回分區霸權，成為外界關注焦點。

儘管多倫多藍鳥上季奪下分區冠軍，並在休賽季簽下王牌右投西斯（Dylan Cease）、補進日本強打岡本和真，紅襪與金鶯也各自透過交易與自由市場大幅升級戰力，但洋基仍被視為具備競爭本錢的隊伍；畢竟條紋軍團去年仍拿下94勝，且兩年前才剛闖進世界大賽。

MLB官網對此特別撰文，指出洋基若要在2026年重返美東王座，必須掌握以下5大關鍵。

一、賈吉必須保持健康

隊長賈吉（Aaron Judge）仍是洋基最重要的核心戰力；回顧2023年，他因在道奇球場外野撞牆導致腳趾受傷，缺席近兩個月，對球隊戰績造成巨大影響。

賈吉受傷前，洋基團隊全壘打數與得分皆名列大聯盟前段；他缺陣期間，兩項數據卻跌至聯盟後段，正處於歷史級巔峰狀態、且3度榮膺MVP的賈吉，被視為推動洋基前進的引擎，球隊需要他整季穩定出賽。

二、先發年輕投手須撐過傷兵潮

洋基輪值開季面臨嚴峻考驗。羅登（Carlos Rodón）仍在左手肘手術復健中，柯爾（Gerrit Cole）預計最快6月才能從TJ手術歸隊，施密特（Clarke Schmidt）則可能要等到明星賽後。

在此情況下，史利特勒（Cam Schlittler）、華倫（Will Warren）與威瑟斯（Ryan Weathers）將扛起開季先發重任，與王牌弗里德（Max Fried）共同撐起輪值。

史利特勒去年大聯盟初登板即繳出防禦率2.96的亮眼成績，並在外卡賽對紅襪投出8局無失分的代表作；華倫則擁有聯盟頂尖速球，而新加盟的威瑟斯，被評為具備突破潛力的左投新星。

三、葛里沙姆需延續火力

葛里沙姆（Trent Grisham）去年打出生涯年，敲出34轟、OPS達0.811，顛覆外界對其僅是防守型中外野手的印象。

分析指出，葛里沙姆增加拉打飛球比例，搭配洋基球場短右外野，讓他的長打能力具備可持續性；若能在2026年再度複製火燙表現，將大幅提升洋基爭冠機率。

四、沃爾普必須反彈

游擊手沃爾普（Anthony Volpe）2023年曾以21轟與金手套獎，被視為洋基未來基石，但打擊穩定度始終備受質疑。

上季沃爾普因左肩傷勢影響，攻守表現雙雙下滑；洋基仍視他為長期先發人選，2026年他能否找回攻守水準，將成為關鍵變數。

五、牛棚戰力須兌現身價

洋基去年交易截止日前補進貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）與伯德（Jake Bird），但實際成效不一。

貝德納表現逐漸回穩，多瓦爾與伯德則陷入低潮；加上休賽季流失威廉斯（Devin Williams）與韋佛（Luke Weaver），洋基牛棚深度仍待考驗，2026年這批後援投手必須拿出更具說服力的表現。

整體而言，儘管美聯東區競爭強度再升級，但只要核心球員健康、年輕戰力成長、牛棚回穩，洋基仍具備在2026年重返分區之巔的實力與機會。