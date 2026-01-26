高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

▲高橋光成。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

西武獅王牌高橋光成去年休賽季雖獲球團同意，透過入札制度挑戰MLB，但進入2026年後，最終仍選擇留在西武；相較之下，同樣於相近時間獲准赴美、並與休士頓太空人簽下3年合約的前隊友今井達也，兩人際遇形成鮮明對比。

西武球團1月4日宣布，高橋光成確定留隊，雙方已達成合約共識；西武監督西口文也在受訪時坦言，心情多少有些複雜，但仍對戰力回歸感到安心。

「本人或許會感到遺憾，但對球隊而言，是一名重要戰力回歸，希望他能在一年之中好好守住輪值。」

根據日媒《FRIDAY》報導，一名球團高層指出，高橋其實自2022年休賽季起，幾乎每年都積極表態希望挑戰大聯盟，但近年成績卻未能支撐其期待。

「高橋從2022年休賽季開始，幾乎每年都在表態希望挑戰大聯盟。然而2024年卻意外以0勝11敗收場，這是個重大的誤算，前一季也只有8勝9敗，沒能對球隊作出太大貢獻；相較之下，今井在過去3年連續拿下雙位數勝投，持續展現存在感，兩人的成績形成鮮明對比。」

由於西武球團一度同意讓高橋與今井這兩名長年支撐投手陣的王牌同時透過入札制度挑戰海外，起初在球團內部其實出現不少反對聲音；不過，該名高層也透露，球團高層對兩人赴美前景早已有不同評估，「今井姑且不論，要讓高橋簽到一份他能夠滿意的合約，恐怕很困難。」

報導進一步點出，高橋與今井之間最關鍵的差距，來自科學數據的客觀顯示；「原因在於像是Rapsodo等測量設備所呈現的數據，高橋與今井之間最大的差異，在於直球的轉速，今井的數值已經達到在大聯盟也能充分通用的水準，但高橋的數值卻遠低於大聯盟平均。」

該名記者直言，若缺乏能在好球帶內製造揮空的直球品質，想在大聯盟累積勝投相當困難；「若無法像今井那樣，即使對手知道是直球，也能在好球帶內製造揮空，就很難持續累積勝投。高橋的球，尚未達到那個層級。」

儘管如此，高橋並非完全乏人問津。MLB官方記者費恩桑德（Mark Feinsand）曾報導，高橋確實收到來自3支大聯盟球隊的合約提案；不過，最終促使他選擇留在日本的關鍵，仍在於合約內容，報導提及高橋早已向經紀人表明底線。

「他似乎一開始就告訴經紀人，『如果只是小聯盟等級的合約，就放棄挑戰。』這次3支球隊提出的合約，可能是單年合約、年薪偏低，或是沒有拒絕下放小聯盟的條款，內容比他原本的預期來得嚴苛。」

這也反映出高橋在大聯盟的評價仍未到位；「換言之，高橋尚未達到在大聯盟獲得高度評價的層級，而他本人將這些報價判斷為『小聯盟等級』。」

對於28歲的高橋光成而言，挑戰大聯盟之路並未完全關閉，眼前的課題仍是先在日職投出具說服力的成績，重新累積市場評價；若能在NPB展現壓倒性的投球內容，未來不僅仍有機會再度叩關大聯盟，甚至有望爭取到超越今井達也的大型合約。