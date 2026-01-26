運動雲

>

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

▲高橋光成。（圖／達志影像／美聯社）

▲高橋光成。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

西武獅王牌高橋光成去年休賽季雖獲球團同意，透過入札制度挑戰MLB，但進入2026年後，最終仍選擇留在西武；相較之下，同樣於相近時間獲准赴美、並與休士頓太空人簽下3年合約的前隊友今井達也，兩人際遇形成鮮明對比。

西武球團1月4日宣布，高橋光成確定留隊，雙方已達成合約共識；西武監督西口文也在受訪時坦言，心情多少有些複雜，但仍對戰力回歸感到安心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「本人或許會感到遺憾，但對球隊而言，是一名重要戰力回歸，希望他能在一年之中好好守住輪值。」

根據日媒《FRIDAY》報導，一名球團高層指出，高橋其實自2022年休賽季起，幾乎每年都積極表態希望挑戰大聯盟，但近年成績卻未能支撐其期待。

「高橋從2022年休賽季開始，幾乎每年都在表態希望挑戰大聯盟。然而2024年卻意外以0勝11敗收場，這是個重大的誤算，前一季也只有8勝9敗，沒能對球隊作出太大貢獻；相較之下，今井在過去3年連續拿下雙位數勝投，持續展現存在感，兩人的成績形成鮮明對比。」

▲高橋光成。（圖／達志影像／美聯社）

由於西武球團一度同意讓高橋與今井這兩名長年支撐投手陣的王牌同時透過入札制度挑戰海外，起初在球團內部其實出現不少反對聲音；不過，該名高層也透露，球團高層對兩人赴美前景早已有不同評估，「今井姑且不論，要讓高橋簽到一份他能夠滿意的合約，恐怕很困難。」

報導進一步點出，高橋與今井之間最關鍵的差距，來自科學數據的客觀顯示；「原因在於像是Rapsodo等測量設備所呈現的數據，高橋與今井之間最大的差異，在於直球的轉速，今井的數值已經達到在大聯盟也能充分通用的水準，但高橋的數值卻遠低於大聯盟平均。」

該名記者直言，若缺乏能在好球帶內製造揮空的直球品質，想在大聯盟累積勝投相當困難；「若無法像今井那樣，即使對手知道是直球，也能在好球帶內製造揮空，就很難持續累積勝投。高橋的球，尚未達到那個層級。」

儘管如此，高橋並非完全乏人問津。MLB官方記者費恩桑德（Mark Feinsand）曾報導，高橋確實收到來自3支大聯盟球隊的合約提案；不過，最終促使他選擇留在日本的關鍵，仍在於合約內容，報導提及高橋早已向經紀人表明底線。

「他似乎一開始就告訴經紀人，『如果只是小聯盟等級的合約，就放棄挑戰。』這次3支球隊提出的合約，可能是單年合約、年薪偏低，或是沒有拒絕下放小聯盟的條款，內容比他原本的預期來得嚴苛。」

這也反映出高橋在大聯盟的評價仍未到位；「換言之，高橋尚未達到在大聯盟獲得高度評價的層級，而他本人將這些報價判斷為『小聯盟等級』。」

對於28歲的高橋光成而言，挑戰大聯盟之路並未完全關閉，眼前的課題仍是先在日職投出具說服力的成績，重新累積市場評價；若能在NPB展現壓倒性的投球內容，未來不僅仍有機會再度叩關大聯盟，甚至有望爭取到超越今井達也的大型合約。

關鍵字： 西武獅、日本職棒、高橋光成

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

不只大谷翔平拿MVP！愛犬獲頒「MVD」　曬合照萌翻網友

不只大谷翔平拿MVP！愛犬獲頒「MVD」　曬合照萌翻網友

盧峻翔1.7秒準絕殺！領航猿險勝勇士　開季11連勝創紀錄

盧峻翔1.7秒準絕殺！領航猿險勝勇士　開季11連勝創紀錄

WBC英國隊再添大聯盟生力軍！巨人後援投手參戰　帶弟弟入隊

WBC英國隊再添大聯盟生力軍！巨人後援投手參戰　帶弟弟入隊

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

熱門新聞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

2洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別

3大谷翔平2分半全英文致詞　球迷驚呼「超流暢」

4離奇！　太陽布克「沒看路」大扭傷退

5國王板凳建功　客場斷獅6連勝

最新新聞

1李政厚入境遭滯後首發聲

2鮑爾未將日職列首選

3高橋光成3支大聯盟球隊報價分析

4外媒澳洲亮點：狀元郎、抗癌鬥士

5巨人貝克披WBC英國戰袍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366