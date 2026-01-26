李政厚入境遭滯後首發聲「有些手忙腳亂」　強調已專心備戰WBC

▲「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力舊金山巨人隊的中外野手李政厚，近日在球隊FanFest活動上首度親自說明「入境遭滯留」插曲。他透露日前自韓國飛抵洛杉磯國際機場後，因文件問題在機場被留置約4小時，所幸最後順利解決，並已投入新球季與世界棒球經典賽的備戰。

李政厚表示，過去幾天確實有些手忙腳亂，但在球團、經紀團隊的協助下都已圓滿處理。「其實準備的文件跟以前來美國時一樣，只是有些溝通上的誤會與細節問題，屬於程序性的狀況。」報導也指出，包含巨人球團、經紀人波拉斯（Scott Boras），甚至美國眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室都曾出手協助。

巨人隊總教練維泰羅（Tony Vitello）也替子弟兵緩頰，強調網路上有部分內容被過度渲染，「他今天不是人就在這裡嗎？」坦言當下確實一度混亂、訊息不斷，但最終都順利落幕，無須外界過度解讀。

談到即將到來的WBC，李政厚也把焦點拉回球場，直言能代表韓國隊出賽是莫大榮耀，並期待有朝一日能在國際賽對決同隊王牌投手韋伯（Logan Webb）。

李政厚表示：「能代表國家參加WBC是一項極大的榮耀。如果有機會在賽場上對上同隊的羅根・韋伯，一定會非常刺激。」他也補充說：「雖然在比賽前我們可能會聊很多，但最終能不能在淘汰賽後段遇到他，還是取決於我們韓國隊能不能一路闖上去。」

不過若要碰上效力美國隊的韋伯，韓國隊必須一路挺進四強；韓國與日本、捷克、澳洲、台灣同在C組，能否闖關成功，也讓外界更加關注。