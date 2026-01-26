運動雲

橫掃地主希望還賞貝果！　斯威雅蒂再寫紀錄澳網8強將戰萊巴金娜

▲Iga Swiatek。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）持續展現世界級統治力，在2026年澳洲網球公開賽女單第4輪中，她僅耗時73分鐘就以6比0、6比3擊敗地主資格賽選手英格麗絲（Maddison Inglis），順利挺進生涯第14度大滿貫8強，也確定將在下一輪與第5種子萊巴金娜（Elena Rybakina）正面交鋒。

斯威雅蒂此役幾乎不給對手任何機會，首盤3度破發後以「剃光頭」收下，完全封鎖世界排名第168的英格麗絲，也成功壓制Rod Laver Arena的地主聲援氣勢；儘管英格麗絲在第2盤一度破發成功，拿下全場首局並振臂歡呼，但斯威雅蒂隨即找回節奏，連下4局重新掌控比賽。

進入狀況後的斯威雅蒂火力全開，展現全面技術內容，包括精準的短球搭配穿越球、關鍵防守救球以及多次犀利的網前截擊；最終她以招牌的一、二拍組合把握住首個賽末點，直落2收下勝利。

這場勝利也為斯威雅蒂寫下多項紀錄。她已連續第6屆大滿貫闖進8強，年僅24歲的她，成為自2002至2003年的小威廉絲（Serena Williams）後，達成此成就最年輕的選手；此外首盤6比0也是她在大滿貫會內賽拿下的第33盤「貝果盤」，其中6次發生在澳網。

接下來的8強戰，斯威雅蒂將迎戰第5種子萊巴金娜，雙方過去交手11次，斯威雅蒂以6勝5負小幅領先，不過萊巴金娜曾在2023年澳網第4輪以直落二擊敗斯威雅蒂，這場對決也被視為本屆賽事最受矚目的焦點戰之一。

▲Iga Swiatek。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，隨著斯威雅蒂晉級，本屆澳網女單8強名單正式出爐，前6種子全數到位，包括世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、斯威雅蒂、高芙（Coco Gauff）、阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）、萊巴金娜以及佩古拉（Jessica Pegula），這也是澳網史上相當罕見的盛況。

