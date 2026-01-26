聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

▲陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中華隊持續備戰2026世界棒球經典賽（WBC），日前確定左投陳冠宇將加入國家隊集訓後，大聯盟官網資深記者摩洛西（Jon Morosi）26日也在社群平台發文點名，指出很興奮聽到陳冠宇被納入經典賽牛棚人選的討論名單之中，並對其近年表現給予高度評價。

摩洛西在貼文中表示，他對陳冠宇在過往國際賽的表現印象深刻，特別是在12強賽期間，陳冠宇展現出相當精準的速球以及控球能力；摩洛西也指出，35歲的陳冠宇並未隨年齡下滑，反而隨著經驗累積持續進化，是一名越老越好的投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，摩洛西也特別提到陳冠宇上季在中職的亮眼成績，指出他在效力樂天桃猿期間，繳出個人生涯最佳的1.69防禦率，並幫助球隊奪下中職總冠軍，展現老將穩定且關鍵的牛棚價值。

陳冠宇18日出席活動時也首度公開回應經典賽相關動向，表示個人訓練從未中斷，已開始為集訓與後續賽事做準備；他也強調既然決定報到，就會以最嚴謹的態度面對挑戰，參賽動機並非為了任何人，而是希望能為自己的棒球生涯留下美好回憶。

身為中華隊資歷深厚的左投之一，陳冠宇過去曾3度征戰12強賽，若此次順利入選，將是生涯第3度挑戰經典賽；他表示當務之急仍是專注調整身體狀況，期待在集訓中展現最佳表現，同時也希望向年輕世代學習，為球隊注入更多穩定力量。