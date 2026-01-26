運動雲

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆26日以101比103不敵多倫多暴龍，確定無緣追平金州勇士歷史最佳「單季73勝」紀錄。不過此戰還有另類插曲出現，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）在一次禁區補防時，竟然直接「騎」到暴龍長人馬牧克拉許維理（Sandro Mamukelashvili）的肩膀上，所幸雙方都未因此受傷，狀態平和落幕。

雷霆今日以兩分之差惜敗暴龍，確定無緣挑戰追平勇士單季73勝紀錄，暴龍在末節靠著奎克利（Immanuel Quickley）連續關鍵得分，強勢擊敗聯盟龍頭奪勝。

不過此戰場上也發生相當另類的驚悚場面，近況火燙的暴龍長人馬牧克拉許維理，在比賽中一次上中要球，隨後深入禁區，一次相當逼真的假動作，讓雷霆防守悍將多特直接整個人被騙起，多特高高躍起情況下，竟直接「騎」上馬牧克拉許維理的左肩，所幸後者展現運動家風度扛住了多特，並未讓他出現危險摔落狀況。

由於多特本季出現不少較具爭議性的防守動作，被不少球迷貼上「骯髒」標籤，就有不少球迷稱讚了馬牧克拉許維理，認為他在這樣的危險動作下，仍選擇接住了多特，並未順勢讓他重重摔落於地面，保護對手的精神值得讚許。

馬牧克拉許維理此戰貢獻10分、5籃板、3助攻、1抄截、1阻攻，本季他以先發身分上場時，平均能攻下16分、6.6籃板、2.9助攻，效率相當驚人。至於多特此戰也有19分、8籃板、2抄截的優質表現。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、多特。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆防守大鎖多特，被逼真假動作騙到竟直接「騎」上對手肩膀。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA多特馬牧克拉許維理雷霆暴龍

