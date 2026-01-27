運動雲

喬丹、詹皇誰才是GOAT？瑞迪克妙回　談印象深刻之處

▲▼湖人詹姆斯、主帥瑞迪克。（圖／路透）

▲詹姆斯、瑞迪克。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人今（27）日作客芝加哥，迎戰公牛隊之際，「誰才是史上最佳球員」的老話題再度浮上檯面。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽前受訪時，公開談論對詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan）之間比較的看法。

瑞迪克表示，不同年代、不同比賽風格本就難以直接對比，單以數據或排名來衡量並不公平，「我一直認為，任何時代的偉大球員，放到任何年代都會是偉大的球員，不同年代與比賽風格本來就很難比較，要比較數據更是困難。」

他直言，無論外界如何排序，「喬丹是第一、詹姆斯是第一，或是喬丹第二、詹姆斯第二，隨你怎麼排，對我而言，他們就是史上最偉大的兩名球員。」

▲艾倫表示他心中的史上最佳永遠都是喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

除了歷史地位，瑞迪克也分享自己近距離觀察詹姆斯的經驗，他坦言，過去未曾與詹姆斯當過隊友，直到執教湖人後，才真正理解其職業態度與自我要求的強度，「我只能說他是個『狂人』，他對自己的方法與準備過程極度執著，每一天的生活都圍繞著如何讓自己的身體與心理，準備好迎接下一場比賽。」

現年41歲的詹姆斯，正處於NBA史無前例的第23個賽季，仍是聯盟現役最年長球員，同時也是NBA歷史得分王。近期，他更成為史上首位例行賽加季後賽總得分突破51,000分的球員，持續改寫聯盟紀錄。

本季至今，詹姆斯出賽27場，場均上場時間超過33分鐘，繳出22.3分、6籃板、6.9助攻、1.1抄截的全能數據，投籃命中率50.8%、三分命中率33.1%、罰球命中率74.2%。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人瑞迪克詹姆斯喬丹芝加哥公牛

