不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人27日作客風城芝加哥交手公牛，在「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場轟下46分、7籃板、12助攻帶領下，順利以129比118取勝。不過此戰一大焦點，則是湖人彈跳力驚人的7呎中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）在比賽尾聲上演一次抄球後快攻「胯下換手灌籃」精彩美技讓球迷震撼，也可說是他的NBA生涯最佳好球。

紫金軍團今日以11分之差攻破公牛主場，其中此戰以替補身分出賽的湖人213公分長人海耶斯，全場出賽22分53秒，貢獻8分、4籃板、1抄截、2阻攻，還包含末節尾聲，一次成功抄截公牛主力後衛吉迪（Josh Giddey）後，加速運球完成暴力「胯下換手灌籃」美技震撼全場。

不過賽後海耶斯受訪時卻「自爆」，其實當下差點搞砸那記扣籃，「我在跳起來準備把球灌進時，原本以為球會卡在籃框上，而我會因此馬上被換下場。」

隊友唐西奇則逮到機會「猛虧」說道，「這種扣籃，我在青少年時期就做到過了，我還有影片為證。」而有球迷真的找出唐西奇當年13歲時秀胯下換手灌籃的影片，也證明他所言不假。

另一名隊友拉拉維亞（Jake LaRavia）則幽默表示，「這記扣籃做得不夠標準，海耶斯跳得還不夠高，整個聯盟中只有托平（Obi Toppin）做得到這個動作。」

▲湖人海耶斯在實戰上演「胯下換手爆扣」美技。（圖／達志影像／美聯社）