運動雲

>

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人27日作客風城芝加哥交手公牛，在「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場轟下46分、7籃板、12助攻帶領下，順利以129比118取勝。不過此戰一大焦點，則是湖人彈跳力驚人的7呎中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）在比賽尾聲上演一次抄球後快攻「胯下換手灌籃」精彩美技讓球迷震撼，也可說是他的NBA生涯最佳好球。

紫金軍團今日以11分之差攻破公牛主場，其中此戰以替補身分出賽的湖人213公分長人海耶斯，全場出賽22分53秒，貢獻8分、4籃板、1抄截、2阻攻，還包含末節尾聲，一次成功抄截公牛主力後衛吉迪（Josh Giddey）後，加速運球完成暴力「胯下換手灌籃」美技震撼全場。

不過賽後海耶斯受訪時卻「自爆」，其實當下差點搞砸那記扣籃，「我在跳起來準備把球灌進時，原本以為球會卡在籃框上，而我會因此馬上被換下場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隊友唐西奇則逮到機會「猛虧」說道，「這種扣籃，我在青少年時期就做到過了，我還有影片為證。」而有球迷真的找出唐西奇當年13歲時秀胯下換手灌籃的影片，也證明他所言不假。

另一名隊友拉拉維亞（Jake LaRavia）則幽默表示，「這記扣籃做得不夠標準，海耶斯跳得還不夠高，整個聯盟中只有托平（Obi Toppin）做得到這個動作。」

▲湖人海耶斯在實戰上演「胯下換手爆扣」美技。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人海耶斯在實戰上演「胯下換手爆扣」美技。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA海耶斯湖人灌籃胯下換手扣籃扣籃Jaxson Hayes

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「柔道男神」楊勇緯　化身團結基金計畫大使勉勵學子

「柔道男神」楊勇緯　化身團結基金計畫大使勉勵學子

「戰神KD」21罰21中超威！　梅克加盟打兩場奪單周MVP

「戰神KD」21罰21中超威！　梅克加盟打兩場奪單周MVP

咖哩大神缺陣勇士全垮了！　灰狼主場25分狂勝終止5連敗

咖哩大神缺陣勇士全垮了！　灰狼主場25分狂勝終止5連敗

2026國際奧林匹克路跑5月新北登場　為亞運暖身開跑

2026國際奧林匹克路跑5月新北登場　為亞運暖身開跑

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

湖人金童單場轟8顆三分球　唐西奇狂飆46分7籃板11助攻宰公牛

湖人金童單場轟8顆三分球　唐西奇狂飆46分7籃板11助攻宰公牛

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

少主康寧漢29分11助攻加持　東區王者活塞近6戰狂取5勝

少主康寧漢29分11助攻加持　東區王者活塞近6戰狂取5勝

致敬中壢東南亞新住民文化　雲豹推「南洋瘋豹」主題周

致敬中壢東南亞新住民文化　雲豹推「南洋瘋豹」主題周

陳漢典要Lulu「空出一天」 撂英文：有空去結婚嗎XD

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3日本有大谷　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

4洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

5「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

最新新聞

1力拼世界盃門票！中華女足31人名單公布

2實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

3柔道男神楊勇緯　前進屏東親勉勵學子

4澳網女單爆冷門！高芙直落二慘輸斯維托麗娜

5日職球員涉使用「喪屍菸彈」遭逮！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

【誰來庇護庇護島】賓士女左轉直直撞！彰化庇護島半年內遭撞8次
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366