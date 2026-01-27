運動雲

>

2026國際奧林匹克路跑5月新北登場　為亞運暖身開跑

▲2026國際奧林匹克路跑開放報名。（圖／中華奧會提供）

▲2026國際奧林匹克路跑開放報名。（圖／中華奧會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

中華奧林匹克委員會年度盛事「第36屆國際奧林匹克路跑」將於今年5月9日在新北市浮洲橋下堤外自行車道盛大登場。本屆賽事不僅是全民運動的展現，更是一場凝聚全國向心力、為年度體育盛會「2026愛知名古屋亞運」揭幕的應援前奏曲。

活動日期適逢母親節周末，邀請民眾帶著家人一同參與，以輕鬆、歡樂的方式參與路跑，透過雙腳傳遞奧林匹克「卓越、尊重、友誼」的價值，跑出屬於全民運動的熱情與凝聚力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年九月，亞洲最大體育盛會「2026愛知名古屋亞運」將正式登場。本屆路跑活動以「全民參與、為亞運選手加油」為核心，規劃 10 公里挑戰組，以及適合親子與初學者的3公里亞運FUN RUN組，讓不同年齡層與運動程度的民眾都能輕鬆加入，共同為亞運倒數揭開序幕。所有參賽者皆可獲得精美紀念禮，前500名報名者更可額外獲得奧林匹克日紀念徽章，留下珍貴收藏。

相較歷屆賽事，今年特別結合 2026 年亞運倒數時程，新增專屬組別設計，以實際行動支持亞運。報名3公里亞運FUN RUN組不僅能獲得亞運專屬紀念T-shirt，前100名報名者更可額外獲得「亞運FUN RUN紀念獎牌」。此組別不強調速度，而是將路跑轉化為全民集氣的具體行動，讓參與者除了能享受友善的路跑體驗，更能在其中共享運動樂趣。

本屆活動即日起開放報名至3月6日止。隨著愛知名古屋亞運進入倒數階段，中華奧會邀請民眾加入運動行列，與亞運選手一同跑向挑戰，將奧林匹克精神轉化為行動與熱情。

▲2026國際奧林匹克路跑開放報名。（圖／中華奧會提供）

關鍵字： 奧林匹克路跑路跑亞運中華奧會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

湖人金童單場轟8顆三分球　唐西奇狂飆46分7籃板11助攻宰公牛

湖人金童單場轟8顆三分球　唐西奇狂飆46分7籃板11助攻宰公牛

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

少主康寧漢29分11助攻加持　東區王者活塞近6戰狂取5勝

少主康寧漢29分11助攻加持　東區王者活塞近6戰狂取5勝

致敬中壢東南亞新住民文化　雲豹推「南洋瘋豹」主題周

致敬中壢東南亞新住民文化　雲豹推「南洋瘋豹」主題周

追平勇士「單季73勝」夢碎　衛冕軍雷霆苦吞本季第10敗

追平勇士「單季73勝」夢碎　衛冕軍雷霆苦吞本季第10敗

最強浪人洋將！台籃生涯第6隊　「籃球詩人」喬丹加盟新北國王

最強浪人洋將！台籃生涯第6隊　「籃球詩人」喬丹加盟新北國王

生涯總得分26397分　「咖哩大神」柯瑞寫里程碑站上NBA歷史第19位

生涯總得分26397分　「咖哩大神」柯瑞寫里程碑站上NBA歷史第19位

總獎金破8100萬台幣創新高　東超籃球季後賽澳門6強爭霸

總獎金破8100萬台幣創新高　東超籃球季後賽澳門6強爭霸

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

4名記摩洛西直呼興奮

5「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

最新新聞

1亞運排球培訓名單出爐！廖苡任、林書荷入列

2郭靖源完投有意選秀　羅工拚隊史8強

3雙冠王李凱威瞄準長約

4林鵬偉致勝一擊包辦4打點　南英開胡

5戰神KD！　梅克奪單周MVP

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366