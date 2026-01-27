亞運排球培訓名單出爐！男排黃正良回歸　女排廖苡任、林書荷入列

▲台北鯨華舉球員廖苡任。（圖／企業排球提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華民國排球協會於27日正式公布「2026名古屋亞洲運動會」第三階段培訓隊名單。男、女排各選入18位頂尖好手，配合 2026 年密集的國際賽週期，包含亞錦賽、亞運及國家盃等重要賽事。本階段名單針對旅外選手狀況及戰術磨合進行調整，男排迎來黃正良與陳玠廷回歸，女排則加入林書荷等四名戰力。

根據排協公告，本階段男排特別加入舉球對角黃正良，以及舉球員陳玠廷的回歸。男排總教練黃宏裕表示，名單考量了旅外選手的健康狀況，並致力於維持國家隊的高強度日常訓練，目標是在國際賽週期前決選出亞錦賽14人及亞運12人正式名單。

女排部分則進行較大幅度異動，選入邊線攻擊手林書荷、許甄軒，以及中間手陳喬恩、自由球員林其蓉，女排總教練鄧衍敏指出，女排成員在每個階段都會透過微調來讓教練團與戰術體系與不同選手磨合，以因應今年度極具挑戰性的亞錦賽與亞運。

▲女排加入林書荷等四名戰力。（圖／中華排球協會提供）

2026年中華男女排任務繁重，預計將出戰國家盃、亞洲東區錦標賽、亞錦賽以及最高殿堂名古屋亞運。在分齡賽事方面，U18亞錦賽與U17世錦賽也將是培訓梯隊的重要舞台。

除出征客場外，台灣今年也將主辦兩場國際級排球賽事。首先是6月4日至6月7日在屏東大鵬灣舉辦的「AVC 亞洲沙灘排球公開賽」；隨後在7月28日至8月2日，新北市新莊體育館將舉辦「福爾摩沙排球邀請賽」。排協呼籲球迷共同為台灣隊加油，目標是在今年的國際賽季中寫下歷史新頁。

男子排球培訓隊（18 人）

1. 舉球員：黃宇晨

2. 舉球員：林嘉偉

3. 舉球員：陳玠廷

4. 邊線攻擊手：張祐晨

5. 邊線攻擊手：溫逸凱

6. 邊線攻擊手：劉昱麟

7. 邊線攻擊手：李元

8. 邊線攻擊手：洪宇叡

9. 中間手：莊邵捷

10. 中間手：李俊佑

11. 中間手：甘茂宏

12. 中間手：蔡沛彰

13. 中間手：呂姜耀凱

14. 舉球對角：黃正良

15. 舉球對角：曾茂聰

16. 舉球對角：張育陞

17. 自由球員：陳佑誠

18. 自由球員：蘇逢澤



女子排球培訓隊（18 人）

1. 舉球員：廖苡任

2. 舉球員：洪家瑤

3. 舉球員：陳莉鈞

4. 邊線攻擊手：劉雙菱

5. 邊線攻擊手：蔡幼群

6. 邊線攻擊手：林良黛

7. 邊線攻擊手：林書荷

8. 邊線攻擊手：許菀芸

9. 邊線攻擊手：許甄軒

10. 中間手：吳紫華

11. 中間手：甘可慧

12. 中間手：葉于雯

13. 中間手：陳喬恩

14. 中間手：溫以勤

15. 舉球對角：張稦豈

16. 舉球對角：陳潔

17. 自由球員：林其蓉

18. 自由球員：李怡萱