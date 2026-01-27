運動雲

>

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

▲▼ 鄭宗哲、林昱珉、陳柏毓、李灝宇 。（圖／記者王真魚攝）

▲林昱珉、李灝宇 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊在2023年完成世代交替後，又有一批新血陸續到位，2019年U18世界冠軍的「黃金世代」有望再度合體。除了已具備2023年經典賽資歷的鄭宗哲外，林昱珉、王彥程兩名左投，以及陳柏毓、李灝宇等人，都是潛在名單成員。

鄭宗哲在上屆經典賽與江坤宇搭檔二、游，成為中華隊史上最年輕的中線組合。經過3年磨練後，他已有過大聯盟經驗，同梯選手也分別在美職、日職體系中持續成長。林昱珉則在12強賽奪冠後洗禮成熟，逐漸成為中華隊不可或缺的左投戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李灝宇在2023年杭州亞運遭遇挫折後，更渴望再次披上國家隊戰袍。他去年受訪談到經典賽時曾表示：「我很期待，也有高度意願，沒意外會回來打。」不過目前已先返回美國備戰春訓，仍須等待球團是否同意放行。效力海盜體系的陳柏毓同樣尚未確定能否參賽，但兩人皆列入中華隊大名單評估範圍。

至於王彥程，正值生涯轉捩點，旅日多年後，今年轉往韓國尋求新舞台，同時也入選經典賽名單。他在短暫參與中華隊集訓後，已先赴韓國，再飛往墨爾本與新東家韓華鷹會合進行春訓。當年U18冠軍班底逐漸在不同舞台嶄露頭角，若能於經典賽再度合體，將是相當難得且珍貴的畫面。

值得一提的是，2019年U18世界盃同梯的各國好手，也有機會一同站上經典賽舞台。像是小熊隊超級新秀PCA（Pete Crow-Armstrong），當年就曾在U18賽事中沒收李灝宇的長打；日本隊26日公布的新名單中，加入歐力士年輕左投宮城大弥，當年他在U18與王彥程同場先發，最終由王彥程略勝一籌拿下勝投。

韓國隊的蘇珩準，當年在U18對日本繳出6.2局失2分的優質先發，之後也歷經2023年經典賽與12強洗禮，本屆再度入選。澳洲隊方面，大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）當年同樣是U18澳洲隊成員。

▲▼ 鄭宗哲、陳柏毓 。（圖／記者王真魚攝）

▲鄭宗哲、陳柏毓 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 經典賽中華隊黃金世代棒球2026WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

4名記摩洛西直呼興奮

5被騙慘　雷霆大鎖多特騎上對手肩膀

最新新聞

135分鐘砍45分　米歇爾率騎士4連勝

2近藤健介談棒次：不想打大谷後面

3小園海斗薪水激增1200萬　首曝想挑戰大聯盟

4井端點名5大砲：四棒人選不只一個

5史上唯一！馬刺連3年新秀挑戰賽雙人入選

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366