林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊在2023年完成世代交替後，又有一批新血陸續到位，2019年U18世界冠軍的「黃金世代」有望再度合體。除了已具備2023年經典賽資歷的鄭宗哲外，林昱珉、王彥程兩名左投，以及陳柏毓、李灝宇等人，都是潛在名單成員。

鄭宗哲在上屆經典賽與江坤宇搭檔二、游，成為中華隊史上最年輕的中線組合。經過3年磨練後，他已有過大聯盟經驗，同梯選手也分別在美職、日職體系中持續成長。林昱珉則在12強賽奪冠後洗禮成熟，逐漸成為中華隊不可或缺的左投戰力。

李灝宇在2023年杭州亞運遭遇挫折後，更渴望再次披上國家隊戰袍。他去年受訪談到經典賽時曾表示：「我很期待，也有高度意願，沒意外會回來打。」不過目前已先返回美國備戰春訓，仍須等待球團是否同意放行。效力海盜體系的陳柏毓同樣尚未確定能否參賽，但兩人皆列入中華隊大名單評估範圍。

至於王彥程，正值生涯轉捩點，旅日多年後，今年轉往韓國尋求新舞台，同時也入選經典賽名單。他在短暫參與中華隊集訓後，已先赴韓國，再飛往墨爾本與新東家韓華鷹會合進行春訓。當年U18冠軍班底逐漸在不同舞台嶄露頭角，若能於經典賽再度合體，將是相當難得且珍貴的畫面。

值得一提的是，2019年U18世界盃同梯的各國好手，也有機會一同站上經典賽舞台。像是小熊隊超級新秀PCA（Pete Crow-Armstrong），當年就曾在U18賽事中沒收李灝宇的長打；日本隊26日公布的新名單中，加入歐力士年輕左投宮城大弥，當年他在U18與王彥程同場先發，最終由王彥程略勝一籌拿下勝投。

韓國隊的蘇珩準，當年在U18對日本繳出6.2局失2分的優質先發，之後也歷經2023年經典賽與12強洗禮，本屆再度入選。澳洲隊方面，大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）當年同樣是U18澳洲隊成員。

