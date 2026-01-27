35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

記者杜奕君／綜合報導

擋不住的「蜘蛛人」又來了！近況火燙的克里夫蘭騎士，27日主場迎戰奧蘭多魔術踢館，騎士王牌球星米歇爾（Donovan Mitchell）此戰再度上演強勢飆分秀，全場出賽35分9秒就高效率砍下45分、4籃板、4助攻，率領騎士下半場突圍而出，最終以114比98擊潰魔術，騎士也笑擁近期一波4連勝。

此戰前進騎士主場，魔術開賽手風極順，在一哥班凱羅（Paolo Banchero）帶領下，首節就取得10分領先，但第2節開打後，騎士在米歇爾領軍下強勢反擊，一波12比4猛攻，在米歇爾單節進帳15分帶動下，半場打完騎士反以61比56取得領先。

下半場開打後，魔術再度靠著班凱羅的強勢單打要回領先優勢，此時米歇爾再度殺出連拿7分入袋，加上泰森（Javion Tyson）單節也有9分進帳，讓騎士3節打完拉開10分領先超前。

末節除了米歇爾持續火燙手感外，包括泰森以及主戰長人莫布里（Evan Mobley）都有所發揮，讓騎士始終維持穩定領先優勢，最終騎士就以16分之差捍衛主場勝利。

騎士此戰以米歇爾上場不到36分鐘就高效率25投15中，砍下45分、4籃板、4助攻、1抄截最佳，莫布里也貢獻20分、9籃板、2阻攻，泰森則是14分進帳。騎士除了拿下4連勝，近7戰更是狂勝6場，目前以28勝20敗穩住東區第5席次。

輸球的魔術方面，班凱羅此戰也轟下37分、10籃板、4助攻，但魔術仍悲情苦吞4連敗。