曾與陳傑憲換球棒！小園海斗年薪激增1200萬　首曝想挑戰大聯盟

▲▼世界12強棒球賽，小園海斗。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，小園海斗。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

廣島東洋鯉魚內野手小園海斗27日完成合約談判，新球季年薪從9000萬日圓，一口氣增加6000萬日圓（約新台幣1221萬元），來到1億5000萬日圓（約新台幣3054萬元）。談約過程中，小園也向球團表達，未來有意挑戰美國職棒大聯盟。而這次入選經典賽日本武士隊的他，將是向國際球探介紹自己的好機會。

針對談薪，由於雙方喬談判時間不易，小園的續約罕見跨年，成為廣島自2012年休季、前田健太以來，再度出現的「越年更改」。小園談到此事直言：「合約拖太久了，對記者、對球團都很不好意思，加上WBC的事情，也讓狀況變得比較複雜。」

至於加薪幅度，小園低調表示「金額不方便說」，但仍笑說：「以球團歷史來看，算是有幫我加不少。今年也會繼續努力。」展現迎接新賽季的決心。

談到未來規劃，小園也坦言，已在談約時向球團提到大聯盟的想法，「近的將來，對大聯盟確實有興趣，不過自己還有很多不足，也要為球隊著想，這終究只是個夢想，能不能實現還不知道。」

小園上季是廣島打線核心戰力，出賽138場，敲出生涯新高的161支安打，打擊率0.309，另有3轟、47分打點，並首度包辦打擊王與上壘率王兩項個人獎項。

此外，小園26日也首度入選世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍Japan」。他表示：「這是一個完全未知的舞台，會先多向前輩請教，打擊方式可能不會變，但想法一定會進步。」他也點名鈴木誠也是自己長期憧憬的對象，希望能藉由WBC吸收更多經驗。

值得一提的是，小園海斗曾經歷U18亞青，當時遭到王彥程封鎖，2023年亞冠賽時，曾點名想對決王彥程，不過王彥程被排在韓國戰先發無緣對決，此次經典賽又有機會再實現這個對決組合。他在12強賽也曾與台灣隊長陳傑憲互換球棒，直呼對方很厲害，這次經典賽有望再次同場交手。

▲▼ 陳傑憲與小園海斗交換球棒 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 陳傑憲與小園海斗交換球棒 。（圖／記者王真魚攝）

