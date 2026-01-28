解鎖大滿貫全四強！艾卡拉茲淘汰地主最後希望　下戰碰茲韋列夫說要復仇

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）達成「大滿貫全四強」里程碑。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男單8強，頭號種子、西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展現王者氣勢，面對主場作戰的第6種子德米瑙爾（Alex de Minaur），最終以7比5、6比2、6比1直落三出線，職業生涯首闖澳網四強，更讓他達成在四大滿貫賽事全部晉級準決賽的「全大滿貫四強」里程碑，接下來艾卡拉茲將繼續朝著史上最年輕「生涯全滿貫」的目標邁進，而下場將和大會第3種子強敵茲韋列夫（Alexander Zverev）上演頂尖對決，他也霸氣表示已經迫不及待要復仇。

首盤艾卡拉茲在第2局率先破發取得3比0領先，但德米瑙爾展現強大韌性，在第5局完成回破並連拿3局將戰局追平，雙方隨後陷入拉鋸，在5比5平手之際，艾卡拉茲展現球王心臟，在第12局德米瑙爾非保不可的發球局中強勢破發，以7比5先聲奪人。

接下來艾卡拉茲更是徹底掌控局勢，兩盤開局他皆迅速取得3比0的絕對優勢，德米瑙爾雖然拚盡全力在後方苦苦追趕，但在艾卡拉茲多變的戰術面前卻顯得蒼白，最終艾卡拉茲分別以6比2、6比1再下兩城，本屆澳網已連闖五關且一盤未失，還將與德米瑙爾生涯對戰紀錄改寫為6勝0敗。

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）擊敗澳洲地主最後希望德米瑙爾（Alex de Minaur）。（圖／路透）

今年才22歲的艾卡拉茲目前已坐擁法網、美網、溫網各2座冠軍，唯獨欠缺澳網金盃，隨著今日解鎖「四大滿貫全四強」成就，他距離「生涯全滿貫」壯舉僅剩最後2場勝利。若能最終奪冠，他將以22歲之齡超越同胞西班牙傳奇納達爾（Rafael Nadal）的24歲，成為公開賽年代達成此成就最年輕的男子球員。

賽後接受媒體場邊訪問時，艾卡拉茲表示對於自己目前的狀態非常滿意，「從首輪到現在，我的比賽水準持續提升。團隊告訴我要保持耐心，你期望的水準會自然到來，今天我打得很自在。」談到對手德米瑙爾，他給予高度評價：「與他對戰總是很艱難，你幾乎要贏下三、四次才能拿下一分，這應該夠說明和他交手有多困難。」

而艾卡拉茲晉級四強後，將面對同樣狀態火熱的德國第3種子茲韋列夫（Alexander Zverev），艾卡拉茲也透露，賽前一週曾與茲維列夫共同訓練，當時對方狀態極佳，他直言「我必須做好準備，這將是一場精彩的較量，我十分期待再次與他交手，這次我一定要想辦法復仇。」