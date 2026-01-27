力拼世界盃門票！中華女足31人名單公布　首戰就強碰日本

▲中華女子足球隊泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）、隊長陳英惠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年亞足聯女子亞洲盃暨2027年國際足總女子世界盃資格賽，即將於3月1日在澳大利亞開踢，中華女子足球隊於27日在台北田徑場進行公開訓練並召開記者會，正式公布培訓31人大名單，泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）表示，名單囊括賴麗琴、王湘惠及程思瑜等資深選手，期盼發揮「母雞帶小雞」的功效，首要目標是從分組出線、晉級8強。

中華女足這次與亞洲排名第1的日本、第6的越南及印度同在C組，總教練查克摩爾分析，日本大部分球員在歐洲踢球，強度極高，但受限於國際比賽日（FIFA Day）徵調期短，磨合時間相對較少；反觀台灣球員多數效力於國內「木蘭聯賽」，具備長期集訓、建立默契的優勢，查克摩爾對於木蘭聯賽給予高度肯定，認為其賽期穩定、水準足以排進亞洲前8。

「我想我們這樣分組是有很大機會晉級，但足球每場比賽情況都不一樣。」查克摩爾指出，目前已針對對手進行深入情蒐，目標是先以分組前2名或戰績較佳的分組第3名晉級8強。

▲中華女子足球隊泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

分組循環階段中華依序要對日本、越南、印度，每場間有3天休息，不過第2戰結束後要由分組主賽區伯斯橫跨幾乎整個澳大利亞，往東到雪梨。查克摩爾說：「我們有注意到這確實是中華隊比較少遇到的問題，還好如果光從對手排名來看，強度是逐漸降低的。當然我們尊重對手，也會盡全力協助球員們恢復，相信我們可以在分組最後一天以100%狀態應戰。」

「這支球隊有著輝煌歷史，曾三度贏得亞洲冠軍，現在我們要重新書寫歷史。」查克摩爾感性呼籲，希望女足能獲得「第12人」也就是台灣球迷的支持，「這對球員而言是拚戰的最大動力。」



中華女足31人集訓名單如下：

王郁婷、陳英惠（隊長）、許翊筠、吳愷晴、詹筆涵、潘欣好、張季蘭、蘇芯芸、曾筠晴、松永早姬、陳妗文、鄧霈璘、何家瑄、李翊汶、普馨慧、林好璇、黃可欣、陳昱臻、李綉琴、賴麗琴、蔡明容、陳彥昕、蘇育萱、丁旗、邵子涵、吳欣霓、劉于喬、楊小娟、程思瑜、王湘惠