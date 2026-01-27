運動雲

>

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

▲▼曾豪駒、吳俊偉、曾峻岳。（圖／記者呂佳賢攝）

▲曾豪駒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）持續受到國際關注，大聯盟官網記者德羅塔（Casey Drottar）近日撰文點出中華隊點出兩大賽事焦點，直指張育成能否延續國際賽的火燙手感，以及總教練曾豪駒首次以主帥身分領軍經典賽，將是中華隊能否從本屆「死亡之組」突圍的關鍵所在。

德羅塔指出，張育成上屆在經典賽屢屢扮演關鍵角色，已成為中華隊最具指標性的國際賽戰將之一。若能持續在高張力賽事中發揮長打與帶動攻勢的能力，將大幅提升球隊突破分組賽的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而曾豪駒在2024年12強賽率隊奪金，文中指出，「12強賽奪金已將期待值推向新高，但若要證明自己能率隊完成大業，這面金牌正是最有力的背書。」

然而，挑戰依舊嚴峻。德羅塔也提出未解課題，最大疑問在於中華隊是否能再次擊敗日本。12強賽金牌戰所擊敗的日本隊，並未有大谷翔平、山本由伸等2023年經典賽主力坐鎮，而本屆經典賽日本勢必以更完整陣容、帶著復仇心態應戰。
此外，中華隊在2023年分組賽僅差一步晉級後，這一次在新任總教練帶領下，結果是否能有所突破？要終結長達13年的分組賽魔咒，無疑是艱鉅挑戰。

對於即將到來的高壓挑戰，曾豪駒日前受訪回應，「我真的很興奮能參與這樣頂級的國際賽事，不只是我，球員與教練團都在全力準備，希望把最好的表現帶給全世界的球迷。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

羅伯斯有意執掌美國隊征戰洛杉磯奧運：沒有人比我更適合

羅伯斯有意執掌美國隊征戰洛杉磯奧運：沒有人比我更適合

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

【快回來啦QAQ】阿金自己在家開始哭嚎 還走到監視器前表演

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

4日本有大谷　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

5「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

最新新聞

1柔道男神楊勇緯　前進屏東親勉勵學子

2澳網女單爆冷門！高芙直落二慘輸斯維托麗娜

3日職球員涉使用「喪屍菸彈」遭逮！

4日本有大谷　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

5大聯盟官網記者解析台灣經典賽戰力

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

【誰來庇護庇護島】賓士女左轉直直撞！彰化庇護島半年內遭撞8次
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366