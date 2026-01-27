12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

▲曾豪駒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）持續受到國際關注，大聯盟官網記者德羅塔（Casey Drottar）近日撰文點出中華隊點出兩大賽事焦點，直指張育成能否延續國際賽的火燙手感，以及總教練曾豪駒首次以主帥身分領軍經典賽，將是中華隊能否從本屆「死亡之組」突圍的關鍵所在。

德羅塔指出，張育成上屆在經典賽屢屢扮演關鍵角色，已成為中華隊最具指標性的國際賽戰將之一。若能持續在高張力賽事中發揮長打與帶動攻勢的能力，將大幅提升球隊突破分組賽的機會。

而曾豪駒在2024年12強賽率隊奪金，文中指出，「12強賽奪金已將期待值推向新高，但若要證明自己能率隊完成大業，這面金牌正是最有力的背書。」

然而，挑戰依舊嚴峻。德羅塔也提出未解課題，最大疑問在於中華隊是否能再次擊敗日本。12強賽金牌戰所擊敗的日本隊，並未有大谷翔平、山本由伸等2023年經典賽主力坐鎮，而本屆經典賽日本勢必以更完整陣容、帶著復仇心態應戰。

此外，中華隊在2023年分組賽僅差一步晉級後，這一次在新任總教練帶領下，結果是否能有所突破？要終結長達13年的分組賽魔咒，無疑是艱鉅挑戰。

對於即將到來的高壓挑戰，曾豪駒日前受訪回應，「我真的很興奮能參與這樣頂級的國際賽事，不只是我，球員與教練團都在全力準備，希望把最好的表現帶給全世界的球迷。」