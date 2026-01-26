勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

▲TPVL台中連莊宣布總教練陳品丞離隊。（圖／翻攝自台中連莊IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣職業排球聯賽（TPVL）元年，曾在企業排球聯賽締造三連霸連莊男排以「台中連莊」之名力拚職排歷史首冠，本季迄今他們也以28勝4敗獨居聯盟龍頭，不過近期他們卻在客場苦吞2連敗，沒想到稍早球團突然宣布總教練陳品丞因個人因素與身體考量，確定提前離隊，他也成為TPVL歷史第一位離隊的總教練。

陳品丞擁有超過30年的排球經歷，球員時期曾入選國家青年隊，並為輔仁大學大專甲組排球聯賽冠軍成員。隨後曾擔任國軍排球隊隊長，並參與1997年亞洲大學錦標賽、1998年曼谷亞運培訓隊及2000年泛太平洋錦標賽等國際賽事，有相當積豐富的賽事與行政經驗。

陳品丞教練在本季迄今率領台中連莊打出28勝4敗的戰績，勝率為87.5%，還幫助球隊奪下TPVL首個賽季的上半季冠軍，未料近期苦吞2連敗後，球團卻突然在粉絲專頁宣布季中換帥。

連莊於26日晚間公告表示：「感謝總教練陳品丞這段期間的指導，帶領臺中連莊奪下上半季冠軍，累積例行賽28場勝利！因個人因素與身體考量，陳品丞教練確定提前離隊，球團誠摯感謝其任內的付出與貢獻。」連莊球團也宣布，即日起由吳欣翰教練暫代執行教練一職，「目前將持續全力備戰，穩定團隊節奏，爭取TPVL首季冠軍的目標不變。」只是如此亮眼的戰績卻在賽季中易帥，也在球迷、網友之間掀起討論。