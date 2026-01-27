運動雲

送蛋橫掃！莎芭蓮卡連4年挺進澳網四強、連續6站大滿貫躋身準決賽

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比3、6比0橫掃18歲美國黑馬新星約維奇（Iva Jovic）。（圖／路透）

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）直落二橫掃18歲美國黑馬。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽女單8強27日開打，當今世界球后、大會頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）再次展現「不可撼動」宰制表現，頂著墨爾本攝氏38度的酷暑熱浪，最終以6比3、6比0橫掃18歲美國黑馬新星約維奇（Iva Jovic），莎芭蓮卡不僅跨盤連下9局「送蛋」勝出，更寫下連續4年挺進澳網4強、連續6站大滿貫躋身4強的恐怖紀錄。

面對自1998年大威廉絲（Venus Williams）以來澳網最年輕的8強選手喬薇琪，莎芭蓮卡首盤開賽即進入狀態，憑藉強力發球與侵魯性十足的底線回擊，迅速取得3比0領先，莎芭蓮卡在第9局發球勝盤局雖一度面臨3個破發點挑戰，但她隨即穩住陣腳連得5分逆轉，以6比3先拔頭籌。

進入第二盤，戰況呈現一面倒，約維奇雖多次將局分逼至「丟士（Deuce）」，但始終無法突破球后的防線，莎芭蓮卡在次盤連破對手3個發球局，並在最後一個發球局化解2個破發點後保發，最終以6比0完封對手，僅耗時1小時28分鐘，莎芭蓮卡就直落二闖進4強。

此役奪勝后莎芭蓮卡2026賽季續寫10戰全勝且一盤未失的完美紀錄，在墨爾本公園的表現近乎無敵，近26場澳網比賽中取得了25勝1負，這項紀錄包含連續4年挺進澳網4強、連續6站大滿貫賽事進入4強，這也是她生涯第14次闖入大滿貫準決賽。

儘管比分懸殊，莎芭蓮卡在賽後受訪時仍給予年輕對手高度評價：「最近幾輪這些年輕球員一直在考驗我，約維奇確實是一位不可思議的好手，這是一場艱辛的比賽，別看比分，過程一點都不輕鬆。她打出了精彩的網球，逼得我不得不提升到更高檔次，但能拿下這場勝利我真的高興。」談到連續4年進入半決賽，莎芭蓮卡感性表示：「這要歸功於所有球迷，是你們營造了最佳氛圍。每次我在這裡比賽，我知道你們會帶來熱情，我真的享受在這裡的每一刻。」

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比3、6比0橫掃18歲美國黑馬新星約維奇（Iva Jovic）。（圖／路透）

▲世界球后莎芭蓮卡（右）以6比3、6比0橫掃18歲美國黑馬新星約維奇（左）。（圖／路透）

莎芭蓮卡晉級4強後，將靜候美國第3種子高芙（Coco Gauff）與烏克蘭名將斯維托麗娜（Elina Svitolina）之間的勝者。

