運動雲

>

高中木聯／郭靖源完投有意選秀　羅工要拚隊史首次8強

▲郭靖源完投有意選秀 。（圖／學聯提供）

▲郭靖源完投有意選秀 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

羅東高工今天(27日)靠著先發投手郭靖源完投帶領下，以4比1擊敗莊敬高職，在高中木棒聯賽第一階段拿下第3勝，晉級第二階段。

兩隊首局都有攻勢各得1分，4局下，莊敬投手控球不穩，1出局後連丟2次保送，雖趕緊換投，不過接續投手同樣出現連續四壞球，羅工把握機會，古家偉敲出安打，羅工這局添得3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅工投手郭靖源也能控制戰局，以90球完投7局只失1分，只被敲出4安打，投出6次三振、4次四死球，拿下勝投，總教練何昱德表示，他第一場先發曾投45球，今天設定先發60球左右，到第5局詢問狀況，他也想繼續投下去，他今天一開始比較不穩，後續就恢復平時控球水準，莊敬打擊進步多，分數也沒有拉很開，才讓郭靖源投完比賽。

郭靖源目前高三，最快球速約142公里，武器則是卡特球，他的哥哥是去年剛加入職棒的味全龍投手林軒宇，兩人各從父母姓，何昱德透露，他平時跟哥哥有交流棒球話題，有意畢業後投入中職選秀，不過站在教練的立場，建議他再多磨練，先加強身體素質，至少增重5公斤，球速可以再提升。

羅工在黑豹旗拿下亞軍，刷新隊史紀錄，木棒聯賽第一階段僅輸普門中學，可望以分組二或三晉級，何總表示，今年高三僅帶4人，以高一、二生為主力，第一階段有達到目標，希望能拚隊史首次8強。

關鍵字： 高中木棒郭靖源羅東高工中職選秀完投

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

4名記摩洛西直呼興奮

5「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

最新新聞

1亞運排球培訓名單出爐！廖苡任、林書荷入列

2郭靖源完投有意選秀　羅工拚隊史8強

3雙冠王李凱威瞄準長約

4林鵬偉致勝一擊包辦4打點　南英開胡

5戰神KD！　梅克奪單周MVP

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366