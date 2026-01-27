張育成仍關鍵！官網記者解析台灣經典賽戰力　混血好手成焦點

▲張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）持續升溫，大聯盟官網記者德羅塔（Casey Drottar）近日在WBC官網撰文分析中華隊戰力組成，點出多名具指標性的核心球員與潛在人選，認為中華隊在挾帶12強賽奪金氣勢下，陣容深度與可看性皆備受國際關注。

德羅塔指出，張育成仍是中華隊陣中最關鍵的靈魂人物之一。他在2023年經典賽打出分組MVP等級表現，2025年資格賽也再度展現國際賽宰制力，若能延續火燙手感，將是中華隊力拚從死亡之組突圍的重要關鍵。此外，曾在2023年披上國家隊戰袍的林子偉，也被看好有機會再度回歸，為打線與內野防守提供經驗與穩定度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在旅美戰力方面，德羅塔提到中華隊積極評估多名具大聯盟或3A資歷的球員，包括剛與守護者簽下小聯盟合約的費爾柴德Stuart Fairchild），以及曾短暫登上大聯盟舞台的海盜內野手鄭宗哲，皆被外界點名可能成為補強選項。至於曾受邀的2022年國聯新人王卡洛爾（Corbin Carroll），雖具台灣血緣，但最終選擇代表美國隊出賽。

新生代戰力同樣是外界關注焦點。德羅塔點名小熊農場第6號新秀龍（Jonathan Long），他去年在3A繳出亮眼成績並獲選為球團年度最佳小聯盟球員，被視為具備即戰力的潛力股；老虎農場第6號新秀李灝宇也被視為中華隊可能的重要拼圖，剛完成首個3A球季的他，長打能力與穩定輸出備受期待。

整體而言，德羅塔認為，中華隊此次陣容結合了具國際賽經驗的核心戰將、具大聯盟歷練的旅外球員，以及正在成長中的小聯盟新秀，再加上12強賽奪金所累積的信心，將使中華隊成為本屆經典賽最具話題性與潛在爆發力的隊伍之一。如何在曾豪駒首度以總教練身分帶隊下，整合這批戰力並在東京巨蛋迎戰強敵，將是外界持續關注的焦點。