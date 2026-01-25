鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

▲臺北鯨華女子排球隊隊長廖苡任。（圖／企業排球提供）

臺北鯨華女子排球隊25日於屏東與新北中纖激戰5局。中纖四度面對賽末點但未能拿下，最終臺北鯨華以25比20、12比25、23比25、25比23、20比18收下勝利。這一勝不只是本季第16勝，也讓臺北鯨華在第13周提前篤定坐穩例行賽第一。

累積至今日，臺北鯨華以16勝4負戰績居於女子組榜首，新北中纖以10勝9負排第二。由於中纖本季只剩5場比賽，就算全勝也無法撼動臺北鯨華第一的地位。此役中纖張禕豈奪21分全場最高、日籍外援Miku也有20分進帳；臺北鯨華則由林良黛與甘可慧各拿15分領銜。

「我們確定例行賽第一了？」隊長廖苡任得知消息後先是驚訝，隨即眼眶泛淚。回想本季至今，她感性表示：「這兩天共打了10局比賽，能穿著同一件球衣在場上奮鬥其實很不容易，我們一起經歷了那麼多困難！」她強調教練鄧衍敏給予很好的觀念，不論戰績如何每場都要全力以赴，最重要的是團隊磨合度。

廖苡任提到，早上看到美國攀登家霍諾德（Alex Honnold）挑戰赤手獨攀台北101的直播，讓她深受啟發。她認為運動員頻繁經歷勝敗，必須從昨天的失敗中快速調整。她透露先發陣容林書荷、陳潔近期都有狀況，這兩天換上年輕後輩也很努力，「現在更是要展現團隊力量的時候！」

目前攻讀博士班二年級的廖苡任坦言，在企排21年結束後可能選擇退役。她笑說旅日前就曾想退休，但日本邀約與亞運培訓接踵而來，「有點像命運在推著我走。」她表示目前仍在鑽研如何突破對手情蒐，朝更進階的舉球節奏邁進。

企排第14周賽程將於1月31日、2月1日繼續在屏東縣立體育館舉行。臺北鯨華與新北中纖休兵一周，女子組將由高雄台電與義力營造對戰，相關資訊可至官網查詢。