洋基4新秀擠進百大　隆巴德守備即戰力、凱許曼直言手套領先球棒

▲George Lombard Jr.。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／深度報導

紐約洋基農場系統再度獲得肯定。《MLB Pipeline》近日公布最新百大新秀榜，洋基共有4名潛力新秀上榜，其中以內野手隆巴德二世（George Lombard Jr.）領銜，顯示球隊近年農場培育成果逐漸開花結果。

年僅20歲的隆巴德高居百大新秀第32名，被球團視為未來內野核心之一；洋基方面認為，隆巴德若現在就升上大聯盟，已具備穩定貢獻防守的能力，只是仍希望他在打擊端累積更多經驗，因此持續給予完整養成時間。

隆巴德在上一季先於高階1A哈德遜谷展現亮眼表現，隨後升上2A薩默塞特後狀況略趨平穩，但整體發展仍被高度看好。

除隆巴德外，入選百大新秀的還包括右投拉葛蘭奇（Carlos Lagrange）排名第79、右投羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）第82，以及游擊手基爾比（Dax Kilby）名列第94。

▲拉葛蘭奇（Carlos Lagrange）。（圖／大聯盟官網）



洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）在去年12月冬季會議期間曾公開談及隆巴德的成長，對這名2023年選秀首輪第26順位的內野手讚譽有加；隆巴德當年以330萬美元簽約金加盟，身兼游擊與二壘守位，具備高度機動性。

身為前大聯盟外野手隆巴德一世（George Lombard Sr.）之子，隆巴德在2025年參與大聯盟春訓時，展現出超齡的成熟度與出色的揮棒速度，也讓球團更堅信其未來性。

凱許曼直言，隆巴德距離站穩大聯盟已不算遙遠；「他真的進步很多，」凱許曼表示，「他是一名很令人興奮的球員，天賦非常好，他的手套比球棒還成熟，他現在就能在大聯盟守備，但打擊方面仍在持續成長，他是一名上限很高、非常吸引人的球員，只是我不認為他現在已經完全準備好了。」

若能順利適應2A層級的投手群，隆巴德被評估最快一年內，就有機會向洋基內野位置發起挑戰。

另一方面，22歲的拉葛蘭奇則是近年洋基體系中竄升速度最快的投手之一；他在2022年僅以1萬美元自多明尼加共和國簽約，如今已憑藉動輒三位數的球速，加上逐年進步的控球能力，成功擠進百大新秀行列。

身高6呎7吋的拉葛蘭奇於2025年效力哈德遜谷與薩默塞特，共出賽24場（23場先發），繳出11勝8敗、防禦率3.53的成績；120局投球中送出168次三振，被敲82支安打，對手打擊率僅0.191。

▲羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）。（圖／大聯盟官網）



羅德里奎茲則是在2024年12月的一筆交易中來到洋基，當時球團將捕手納瓦耶茲（Carlos Narváez）送往紅襪；這筆涉及世仇的交易一度引發討論，但羅德里奎茲很快用表現回應質疑。

2025年球季，羅德里奎茲橫跨1A、2A與3A三個層級，合計27場出賽（26場先發），戰績11勝8敗、防禦率2.58；150局投球中送出176次三振，將對手打擊率壓制在0.192，成為洋基農場輪值中的重要戰力。

至於19歲的基爾比，則是洋基在2025年選秀首輪（總順位39）選進的高中內野手，被球探評為該屆完成度最高的高中打者之一；他以279萬7500美元簽約金加入洋基，職業初登場便展現成熟打擊能力。

基爾比在1A坦帕（Tampa）出賽18場，68打數敲出24支安打，打擊率0.353、上壘率0.457、長打率0.441，另有2支二壘安打、2支三壘安打、9分打點與16次盜壘，全面數據令人印象深刻。