高中木聯／劉任右好投率平鎮「桃園內戰」勝　大同江丞郡關鍵守城

▲江丞郡後援4局守成。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大同高中今天（25日）在高中木棒聯賽第一階段關鍵戰役中，靠著3局上攻下5分大局奠定勝基，加上高二投手江丞郡後援4局無失分守成，終場以5比2擊敗成功商水，收下對晉級相當重要的一勝。平鎮高中11比2扣倒大溪高中，桃園內戰勝出。

平鎮高中與大溪高中上演「桃園內戰」，劉任右主投5局，用80球，被敲5支安打，有2次保送，奪6次三振，失2分，奪勝投，蔡辰瀧後援1局，被敲1安打，有1次三振，無失分。

平鎮火力全開，首局先靠幸世賢掃二壘安打開路，劉宇適時安打送回1分，4局上對方連續3次保送，彭成安清壘打進帳3分，5局上則靠著高宥軒、吳伯承連續安打，搭配巫宏威滾地球進帳2分，6局上平鎮打線敲4安打，包含巫宏威清壘打，一口氣攻下5分，最終以11比2提前6局迎接勝利。

成功商水在1局下率先得分，不過大同於3局上展開反攻，無人出局攻佔滿壘，先以觸擊犧牲追平比數，隨後潘勝宏、賴昱軒、黃鉑桓接連敲出安打，一口氣灌進5分。商水4局下利用失誤追回1分後，大同隨即啟動牛棚，換上江丞郡登板，他一路投完比賽，未再讓對手越雷池一步，成功守住勝果。

大同總教練蘇建榮表示，對手此役仍派出去年曾交手過的投手黃威杰先發，賽前已有針對性準備，「3局上那5分非常關鍵。」至於投手調度，則視先發投手黃嘉彤能撐幾局而定，球速較快的江丞郡安排在後段待命。蘇建榮也透露，江丞郡此戰先以指定打擊（DH）身分出賽，待投手戰況需要時再登板。

江丞郡後援4局僅用46球，繳出無安打、無失分的完美表現，送出5次三振、1次觸身球，順利拿下勝投。蘇建榮指出，江丞郡最快球速約138公里，今天控球相當穩定。他在高一下學期自美和中學轉學至大同，高一時期訓練狀況起伏較大，但升上高二後已有明顯轉變，「至少基本盤是穩住了。」

蘇建榮也坦言，江丞郡過去在美和時期曾讓教練相當頭痛，住宿舍期間生活作息不正常，轉學到大同初期也不常練球，經過多次溝通與勸導才逐漸回到正軌，「我跟他說，你有實力沒錯，但不練球，體力和續航力一定不夠。棒球之神會看到，你要學會尊重棒球。」

大同高中在木棒聯賽歷來最佳成績為24強，此役於第一階段搶下關鍵一勝，蘇建榮指出，分組5隊取4隊晉級，「這一場雙方都很清楚沒有退路，對後續戰局影響很大。」

【動物園餵食秀】2阿金探頭看寶寶吃米餅...到底誰才是動物？！

