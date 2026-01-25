運動雲

高中木聯／史上首次！穀保三連轟創紀錄　「字母哥」高中首轟出爐

▲穀保連三打席開轟創紀錄。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

穀保家商今天（25日）在高中木棒聯賽第一階段火力全開，2局上演出連續三個打席全壘打的罕見紀錄，提前3局以19比0大勝屏東高中，順利收下二連勝。

穀保昨天首戰就由黃世堯開轟，今天對上屏中首局即展現猛烈攻勢，打線幾乎輪了近兩圈，靠著5支安打、9次四死球，一口氣灌進12分奠定勝基。2局上攻勢持續，「字母哥」帕蘇拉．塔基斯利尼安轟出三分砲，隨後許子彥、張乙安接連開轟，形成「背靠背靠背」三連轟，寫下高中木棒聯賽紀錄。該局再添5分，3局上穀保又追加2分，戰局早早底定。

穀保前兩戰合計轟出4支全壘打，總教練楊孝承坦言相當意外。他表示，出發前與大學、成棒隊進行熱身賽時，選手打擊狀況並不理想，因此在比賽後特別安排特打訓練，也透過室內課與選手討論打擊觀念，「沒想到前兩場就出現全壘打，甚至還有連三打席開轟，這種情況在職棒都很少見。」

楊孝承指出，前兩戰對手投球速度不算快，因此提醒選手提早準備、確實擊球即可。帕蘇拉的全壘打是其高中生涯首轟，並非典型全壘打型選手；張乙安的全壘打則飛向中外野，是三轟中距離最遠的一支。他也叮嚀選手當下開心就好，避免得意忘形，強調心態與積極度不能鬆懈，「明天又是全新的開始。」

穀保去年在賽事中拿下亞軍，今年誓言重返榮耀。楊孝承表示，球隊今年投、打戰力較去年平均，沒有絕對王牌，「22名球員都是可用之兵。」

