洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

紐約洋基於美國時間 26 日（台灣時間 27 日）正式宣布，與成為自由球員的外野手貝林傑（Cody Bellinger）完成續約，雙方簽下 5 年總值 1 億 6250 萬美元（約新台幣 52 億元）的長約。這筆合約早在 21 日便由美媒披露，經過體檢後，洋基終於對外拍板定案。

根據美國媒體報導，貝林傑將獲得 2000 萬美元簽約金，年薪結構為：第 1、2 年各為 3250 萬美元；第 3、4 年各為 2580 萬美元；第 5 年為 2590 萬美元。

合約中另包含第 2 年與第 3 年季後的「跳脫條款」，同時設有「交易否決權」，保障貝林傑在生涯黃金期的主導權。

貝林傑在道奇時期表現耀眼，2017 年以 39 轟、97 打點勇奪新人王，2019 年更轟出 47 發全壘打，拿下國聯 MVP。不過之後一度陷入低潮，直到上季從小熊轉戰洋基後強勢回溫，出賽 152 場，繳出 打擊率 2 成 72、29 轟、98 打點 的成績，成功證明身手仍在巔峰水準。

季後成為自由球員後，外界一度盛傳道奇有意迎回這位昔日 MVP，不過道奇已透過交易補進塔克（Kyle Tucker），洋基則搶先拍板，成功留下這名關鍵外野戰力。