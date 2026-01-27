運動雲

曾扛三星獅季後賽！統一獅簽大賽型銳力獅　韓媒談就近返韓可能性

▲統一獅簽下第四位洋將！　Denyi Reyes「鋭力獅」二月中旬投入春訓。（圖／統一獅）

▲統一獅簽下第四位洋將！　Denyi Reyes「銳力獅」二月中旬投入春訓。（圖／統一獅）

記者楊舒帆／綜合報導

曾在韓職KBO三星獅隊以「季後賽王牌」之姿寫下生涯經典時刻的外籍投手銳力獅，確定重返亞洲職棒舞台。統一獅26日宣布，正式簽下這名曾效力三星獅以及美國職棒大聯盟金鶯、大都會的多明尼加籍投手，補強新賽季投手戰力。

銳力獅於2024年以總額80萬美元加盟三星獅，該季例行賽出賽26場，繳出11勝4敗、防禦率3.81的穩定成績，更在季後賽大放異彩。他在季後賽與韓國大賽合計3場先發全勝，防禦率僅0.44，被韓媒封為「大賽型投手」，成為三星挺進韓國大賽的重要關鍵戰力。

憑藉亮眼表現，銳力獅隨後與三星以總額120萬美元完成續約，不過2025年賽季卻因傷勢影響未能延續身手。春訓期間右腳中足骨疲勞性骨折，復出後狀況起伏，加上肩膀不適與傷勢反覆，最終於6月中遭三星釋出。離隊時，他曾透過社群平台與球團官方頻道向球迷道別，甚至落下男兒淚，令不少韓國球迷感到不捨。

韓媒《ManiaReport》報導描述到，如今約7個月後，雷耶斯再度回到亞洲職棒圈，外界也有聲音認為，他選擇來台發展，或許也是為未來若三星外籍投手出現空缺時，保留「就近回歸」的可能性。

統一獅近年積極補強外籍投手戰力，此次網羅銳力獅，也被視為希望複製其過往在KBO季後賽的關鍵投球能力。球團表示，銳力獅預計於2月中旬抵台，加入春訓行列。而他是否能在新賽季能否在台灣重現前年賽季身手，備受關注。

﻿

